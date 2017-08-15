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Dursun Özbek: Arda Türkiye'ye Gelirse Galatasaray'a Gelir

DURSUN ÖZBEK: ARDA TÜRKİYE'YE GELİRSE GALATASARAY'A GELİR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Arda, Türkiye'de oynamak isterse geleceği yer Galatasaray olur. Galatasaray yönetimi böyle bir buluşmadan memnun olacaktır." dedi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Dursun Özbek: Arda Türkiye'ye Gelirse Galatasaray'a Gelir(8/10)4

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair soruları yanıtladı. Arda Turan'la ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

İşte Özbek'in Arda açıklaması;

"ARDA GELİRSE GALATASARAY'A GELİR"

"Arda Galatsaaray'ın yetiştirdiği herkesin iftihar ettiği bir futbolcumuz, kendisi çok iyi bir Galatasaraylıdır. Türkiye'de oynamak isterse geleceği yer Galatasaray olur. Galatasaray yönetimi böyle bir buluşmadan memnun olacaktır. Transfer çok kolay bir olay değildir. İradelerin oluşması lazım. Amacımız en iyi takımı kurmak. Transferler hakkında çok spesifik bitmeden bazı detaylar vermek doğru olmaz. Çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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