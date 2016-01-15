

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Jandarma ekipleri, durdurdukları bir otomobilin bagajında 16 adet pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Ulukışla'dan Adana istikametine seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 42 BYF 17 plakalı bir araç Ulukışla ilçe girişinde durduruldu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptıkları aramada bagaja gizlenmiş 16 adet ruhsatız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabancaya el koyuldu. Silah yüklü otomobilin sürücüsü M.E. ifadesi alınmak üzere Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.







