DUR İHTARINA UYMAYAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: ÜST DÜZEY PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Siirt'in Tillo ilçesinde "dur" ihtarına uymayan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıtı. Üst düzey olduğu tahmin edilen bir terörist öldürüldü.
Siirt'in Tillo ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen bir terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi, bir terörist de yaralı olarak yakalandı.
"DUR" İHTARINA UYMAYIP ATEŞ AÇTILAR, ÇATIŞMA ÇIKTI
Siirt Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bugün saat 17.00 sıralarında Siirt-Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açılması sonucu çatışma çıktığı belirtildi.
BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, çatışmada terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ise yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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