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Dur İhtarına Uymayan Teröristlerle Çatışma: Üst Düzey Pkk'lı Öldürüldü
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Dur İhtarına Uymayan Teröristlerle Çatışma: Üst Düzey PKK'lı Öldürüldü

DUR İHTARINA UYMAYAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: ÜST DÜZEY PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt'in Tillo ilçesinde "dur" ihtarına uymayan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıtı. Üst düzey olduğu tahmin edilen bir terörist öldürüldü.

Tarih : 16 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Dur İhtarına Uymayan Teröristlerle Çatışma: Üst Düzey Pkk'lı Öldürüldü(9/10)5

Siirt'in Tillo ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen bir terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi, bir terörist de yaralı olarak yakalandı.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP ATEŞ AÇTILAR, ÇATIŞMA ÇIKTI

Siirt Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bugün saat 17.00 sıralarında Siirt-Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açılması sonucu çatışma çıktığı belirtildi.

BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, çatışmada terör örgütünün sözde bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen bir teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ise yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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