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'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı

'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER POLİSE ATEŞ AÇTI

İstanbul Gaziosmanpaşa’da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sırasında bir polis memurunu tabancayla ateş ederek yaralanan 3 kişi, daha sonra sığındıkları eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 09:12
Puan Ver : 'dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Polise Ateş Açtı(0/10)


Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğinde görevli polis memurları, içinde 3 kişi bulunan 34 UZ 1934 plakalı lüks otomobili şüphe üzerine Küçükköy Yolu ile Sipahiler caddelerinin kesiştiği kavşakta durdurmak istedi.



Polise ateş eden zanlılar, daha sonra araçtan inerek Sipahiler Caddesi'ndeki 4 katlı bir binaya girdi. Şüphelilerin tabancayla açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan polis memuru, ekip arkadaşları tarafından olay yeri yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.










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