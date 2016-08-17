İstanbul Gaziosmanpaşa’da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sırasında bir polis memurunu tabancayla ateş ederek yaralanan 3 kişi, daha sonra sığındıkları eve düzenlenen operasyonda yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğinde görevli polis memurları, içinde 3 kişi bulunan 34 UZ 1934 plakalı lüks otomobili şüphe üzerine Küçükköy Yolu ile Sipahiler caddelerinin kesiştiği kavşakta durdurmak istedi.







Polise ateş eden zanlılar, daha sonra araçtan inerek Sipahiler Caddesi'ndeki 4 katlı bir binaya girdi. Şüphelilerin tabancayla açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan polis memuru, ekip arkadaşları tarafından olay yeri yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.