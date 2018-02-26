DUR İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİNE ÇARPTI
Tayland'da aşırı hız yapan motosikletli, çevirme yapan trafik polisinin dur ihtarına uymayınca feci bir kaza yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hem polis hem sürücü ağır yaralandı.
Tayland'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet, polis memuruna çarptı.
İKİSİ DE AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, polis ve sürücü metrelerce sürüklendi. Feci kazada ağır yaralanan memur ve sürücü, bölgeye çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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