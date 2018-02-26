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Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Trafik Polisine Çarptı

DUR İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİNE ÇARPTI

Tayland'da aşırı hız yapan motosikletli, çevirme yapan trafik polisinin dur ihtarına uymayınca feci bir kaza yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hem polis hem sürücü ağır yaralandı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Trafik Polisine Çarptı(6/10)2

Tayland'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet, polis memuruna çarptı.

İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, polis ve sürücü metrelerce sürüklendi. Feci kazada ağır yaralanan memur ve sürücü, bölgeye çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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