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dur ıhtarına uymayan araca polis ateş açtı: 2 ölü

DUR IHTARINA UYMAYAN ARACA POLİS ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ

İstanbul Sultangazi'de 'dur' ihtarına uymayan otomobile polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Dur Ihtarına Uymayan Araca Polis Ateş Açtı: 2 Ölü(9/10)6


İstanbul Sultangazi'de 'dur' ihtarına uymayan otomobile polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İstanbul Sultangazi'de Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Akşam saat 22.00 sıralarında Gazi Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile polis tarafından 'dur' ihtarı çekildi.



Dur ihtarına uymayan otomobille polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovamalaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda otomobile kurşunlar isabet etti. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar Gaziomanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Şahıslardan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem kurtarılamadı.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ramazan Altürk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Demirhan Erkol'un tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kovalamaca sırasında otomobil içerisinde bulunan Birkan Yüksel'in ise olayı yara almadan atlattığı ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



 



kaynak:haberler








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