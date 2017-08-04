Dünyayı Karıştıran İddia: Güney Kore Füzelerini İnsanlar Üzerinde Denedi
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DÜNYAYI KARIŞTIRAN İDDİA: GÜNEY KORE FÜZELERİNİ İNSANLAR ÜZERİNDE DENEDİ


Dünyayı Karıştıran İddia: Güney Kore Füzelerini İnsanlar Üzerinde Denedi
Tarih : 04 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Dünyayı Karıştıran İddia: Güney Kore Füzelerini İnsanlar Üzerinde Denedi(6/10)2

Güney Kore, Türkçeye çevirisi 'kuzey gökyüzünün koruyucusu' olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin denemesinden videoyu yayınladı.

İNSAN FİGÜRÜ NET ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor.

"İNSAN MI CANSIZ MANKEN Mİ?" TARTIŞMASI

Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir manken olduğunu savundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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