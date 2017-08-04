DÜNYAYI KARIŞTIRAN İDDİA: GÜNEY KORE FÜZELERİNİ İNSANLAR ÜZERİNDE DENEDİ
Güney Kore, Türkçeye çevirisi 'kuzey gökyüzünün koruyucusu' olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin denemesinden videoyu yayınladı.
İNSAN FİGÜRÜ NET ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR
Görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor.
"İNSAN MI CANSIZ MANKEN Mİ?" TARTIŞMASI
Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir manken olduğunu savundu.
Kaynak: haberinburada
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