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dünyayı donduran kare!

DÜNYAYI DONDURAN KARE!

Suriye'nin Halep kentinde her gün onlarca masum insan hava saldırılarında ve çatışmalarda hayatını kaybederken, bölgeden insanlığı utandıran kareler gelmeye devam ediyor. Saldırıların ardından enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Omran'ın görüntüsü tüm dünyayı sarsan karelerden biri oldu

Tarih : 18 Ağustos 2016, 13:30
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Suriye'nin Halep kentinde Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bombaladığı muhalifler ile şiddetli çatışmalar sürerken, bölgeden sarsıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor.



AP'nin haberine göre Suriyeli muhalif aktivistlerin yayınladığı görüntülerde, Halep'teki hava saldırılarının ardından enkaz altından kurtarılmış kanlar içinde tedavi bekleyen küçük bir çocuk görülüyor.



Ambulans içinde oturan, üstü tamamen tozla ve kanla kaplanmış çocuğun, 5 yaşındaki Omran olduğu bildirildi.








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