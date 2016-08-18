Suriye'nin Halep kentinde her gün onlarca masum insan hava saldırılarında ve çatışmalarda hayatını kaybederken, bölgeden insanlığı utandıran kareler gelmeye devam ediyor. Saldırıların ardından enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Omran'ın görüntüsü tüm dünyayı sarsan karelerden biri oldu