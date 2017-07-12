Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü öncesi BBC'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye'de gazetecilikten dolayı hapiste olan hiç kimse olmadığını ve bu konuda yapılan değerlendirmelerin yalan olduğunu söyledi.

İstanbul'da BBC'nin HARD talk programından Zainab Badawi'ye özel bir mülakat veren Erdoğan, tutuklu gazetecilerle ilgili bir soru üzerine, hapiste "gerçek manada gazeteci sıfatıyla" iki kişinin bulunduğunu belirtti.

"İÇERİDE GAZETECİ SIFATIYLA İKİ KİŞİ VAR BU YALANLARLA DÜNYAYI KANDIRMAYALIM"

Erdoğan basın özgürlüğüyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda içeride olanların gazetecilik sıfatı yok. Bunlar ya terör örgütüyle beraber hareket etmişlerdir, ya silah bulundurmaktan içeri girmişlerdir, ya da birçok yerlerde bankamatikleri kırmışlar, buraları soymuşlardır. Ama ceplerinde bir sarı basın kartı değil, gazeteci kartı vardır. Bununla beraber de kendilerinin gazeteci olduğunu iddia etmişlerdir. Ve şu anda da sizin ifade ettiğiniz şekilde 170 tane gazeteci falan içeride yok, bunların hepsi yalan. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunların defaatle açıklamalarını yaptık ve şu anda gerçek manada gazeteci sıfatıyla içeride iki kişi var. Bunun dışında böyle bir şey söz konusu değil. Bu yalanlarla da dünyayı kandırmayalım."

Kaynak: haberinburada