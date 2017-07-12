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Dünya'nın yörüngesine ilk ışınlanma yapıldı

DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİNE İLK IŞINLANMA YAPILDI

'Işınlanma' teknolojisi, yavaş ancak emin adımlarla gelişiyor. Çinli bilim insanları Dünya'nın yörüngesine fotonu ışınlamayı başardıklarını açıkladı. Işınlanma teknolojisinin tıp alanında da kullanılacağı belirtildi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : Dünya'nın Yörüngesine İlk Işınlanma Yapıldı(5/10)1

Uzay Yolu filmlerinde sık sık izleyicinin karşısına çıkan 'ışınlanma' teknolojisi, Çinli bilim insanlarının, 500 kilometre uzaklıktaki Dünya'nın yörüngesine bir fotonu ışınlamayı başardıklarını açıklamasıyla daha da ilerlemeye başladı. Gelişen bu teknolojinin daha da ilerlemesi sonucunda insan organlarının kopyalanıp, lazım olduğu takdirde tedavilerde kullanılacağı belirtildi.

500 KİLOMETRE UZAKLIĞA FOTON IŞINLANDI

Yapılan duyuruda, 500 kilometre uzaklıktaki bir kuantum uydusuna fotonun başarıyla ışınlandığı belirtildi.

IŞIĞIN TEMEL BİRİMİ

Işığın temel birimi olan partiküllere foton adı veriliyor.

DÜNYA VE UZAY ARASINDAKİ İLK KUANTUM VERİ AĞI KURULDU

Başarıyla sonuçlanan deney ile dünya ve uzay arasındaki ilk kuantum veri ağı da kurulmuş oldu.

EN UZUN MESAFELİ KUANTUM IŞINLANMASI

Kuantum ışınlaması maddenin enerjiye dönüştürülerek uzay-zamanda hareket ettirilmesi olarak tanımlanıyor.

Kuantum ışınlamasında foton çiftleri kullanılıyor. Foton çiftleri arasındaki mesafe ne olursa olsun, bir tanesinin gösterdiği tepki diğerini de etkiliyor.

Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği son ışınlama ise bugüne kadarki en uzun mesafeli kuantum ışınlaması olarak kayda geçmiş durumda.

"KUANTUM İNTERNETİ İÇİN İLK ADIM"

Çin, başarıyla sonuçlanan deneyin 'kuantum interneti için ilk adım' olduğunu duyurdu.Partiküllerin fiziksel temas olmaksızın veri aktarımı gerçekleştirebildiği kuantum internetinin, hayata geçtiğinde veri aktarım hızında da devrim niteliğinde bir gelişme olacağı ddüşünülüyor.

İNSAN ORGANLARI KOPYALANABİLECEK

Kuantum ışınlamasının tıp alanında da kullanılabileceği teorisi üzerinde duruluyor.Gelecekte, organları oluşturan partiküllerin ışınlama yoluyla kopyalanarak veri halinde depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda bu veri depolarındaki organ parçacıklarıyla tedavilerin yapılabileceği üzerinde duruluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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