Tüm dünya için su sıkıntısı kapıda. Su kıtlığı durumunda neler yapılabileceğini ise bize teknoloji söyleyecek. Dünyanın su problemine teknolojik çözüm Microsoft altyapısıyla geliyor.



Tüm dünya için su sıkıntısı kapıda. Su kıtlığı durumunda neler yapılabileceğini ise bize teknoloji söyleyecek. Dünyanın su problemine teknolojik çözüm Microsoft altyapısıyla geliyor.



Dünyamızın yüzeyinin yaklaşık yüzde 71'i sularla kaplı. Buna rağmen yakın gelecekte dünya genelinde bir su sıkıntısı olacağı birçok uzman tarafından dile getiriliyor. Dünyayı kaplayan suların neredeyse tamamı okyanuslardan oluştuğu ve tuzlu olduğu için içme ya da kullanma suyu olarak kullanılamıyor. Artan nüfus ve büyüyen sanayi temiz suya olan ihtiyacın her geçen gün yükselmesine neden oluyor.



Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2030 yılına gelindiğinde tüm dünyada su talebi mevcut kapasiteden %40 oranında fazla hale gelecek. Bu da birçok kurumun su kullanımı ve su temininde yaşanabilecek sorunlar için şimdiden hazırlık yapmaya başlamasına neden oluyor. Dünyanın su problemine teknolojik çözüm arayışı sürüyor.



Yapılan bu hazırlıkların temelini gelişmiş teknolojiler oluşturuyor. Kurumların su kullanımı ile ilgili riskleri önceden belirleyebilmesi için bulut, nesnelerin interneti ve analitik gibi çok geniş bir teknoloji yelpazesinden faydalanması gerekiyor. Dünya genelinde suyla ilgili riskler konusunda uzman olan Ecolab; Trucost ve Microsoft'un da desteğiyle geliştirdiği ve Water Risk Monetizer adını verdiği modelleme aracının yenilenmiş sürümüyle, kurumların yakın gelecekte su talebi ve temini konusunda yaşayabileceği riskleri öngörmelerine yardımcı oluyor.



Risk Öngörüsü



Water Risk Monetizer kurumların mevcut ve gelecekte yaşayabilecekleri su problemlerini karar verme mekanizmalarına dahil eden bir finansal modelleme aracı. Sektörde bir ilk olan Water Risk Monetizer risk analizlerine artık su kalitesini de önemli bir faktör olarak ekliyor. Bu sayede kurumlar su miktarının ve kalitesinin operasyonlarına olabilecek etkilerini önceden anlayabiliyorlar ve buna göre karar verebiliyorlar.



Su teknolojileri ve hizmetleri alanında dünya lideri olan Ecolab'in öncülüğünde geliştirilen Water Risk Monetizer, aynı zamanda çevresel veri ve risk analizi konusunda uzman olan Trucost'un desteğiyle gerekli riskleri hesaplıyor.



Tüm sistem Microsoft'un Azure Cloud teknolojisinin üzerine kurulmuş durumda. Çok kapsamlı ve ileri teknolojilerden faydalanan Water Risk Monetizer, su kıtlığı karşısında kurumların nasıl hareket etmesi gerektiğini göstermesinin yanında dünya genelinde su tasarrufu sağlanmasının da önünü açıyor.



Bulut, Analitik ve Nesnelerin İnterneti



Water Risk Monetizer'ın nasıl çalıştığını kısaca anlatmak gerekirse sistem bir dizi sensör, bu sensörlerden alınan bilgileri sunucuya aktaran bir bulut sistemi ve elde edilen verileri anlamlandıran analitik yazılımlarından meydana geliyor.



Belirli bir yere giren ve çıkan su miktarı, su kalitesi analizi sonuçları ve su kaynağı miktarı gibi veriler sensörlerden alınıyor. Microsoft Azure Cloud teknolojisi üzerinden bir araya getirilen bu geniş veri setleri Trucost'un geliştirdiği ekonomik teknikler ve bilimsel yöntemlerle geleceğe yönelik anlamlı tahminler haline dönüştürülüyor. Bu öngörüler kurumların karar verme mekanizmalarında kullanılıyor.



Dünyanın yakın gelecekte su sıkıntısı yaşaması bekleniyor. Sıkça adını duyduğumuz bulut bilişim, analitik, nesnelerin interneti gibi teknolojiler birlikte kullanıldığında hayati önem taşıyan bu gibi sorunlara çeşitli çözümler bulunabiliyor. Microsoft, Ecolab ve Trucost'un bu projesi dünyanın su problemine teknolojik çözüm sunarak bunun en büyük örneklerinden biri oluyor.



Blizzard mobil oyun geliştirecek