Mercedes-Benz Türk, 8,4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak Aksaray Kamyon Fabrikası'ndaki yeni AR-GE Merkezi ile dünyaya teknoloji ve mühendislik sunmayı hedefliyor.



Mercedes-Benz Türk, 8,4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak Aksaray Kamyon Fabrikası'ndaki yeni AR-GE Merkezi ile dünyaya teknoloji ve mühendislik sunmayı hedefliyor.



1967 yılında Otomarsan ismiyle faaliyetlerine başlayan ve günümüzde 1 milyar Avro'yu aşan yatırımıyla Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, sektördeki 50. yılını kutluyor. Yarım asırlık mihenk taşları arasına bir yenisini ekleyen şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 8,4 milyon Avro'luk yatırımla kurulacak yeni AR-GE Merkezi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.



İç Anadolu Bölgesi'nde 1986 yılından bu yana üretimi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda kuracağı yeni AR-GE Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olacak. Bu yatırım ile Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk'ün ana şirketi Daimler AG'nin Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya'da bulunan küresel AR-GE merkezleri ağına dâhil oluyor.



Aksaray Kamyon Fabrikası'nda gerçekleştirilen temel atma törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu Direktörü Dr. Hannes Möller, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmannve Mercedes-BenzTürk AR-GE Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna katıldılar.



Rakamlarla Mercedes-Benz Türk AR-GE dünyası:



Yeni Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi:







Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası tesisleri içerisinde 8.4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak AR-GE Merkezi'nin 2018 yılının Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.









40000 m 2 'yi aşkın alan üzerine kurulacak yeni AR-GE Merkezi'nin kapalı alanı 8.000 m 2 ; açık alan ise 32.000 m 2 olacak.









Yeni AR-GE Merkezi'nde toplamda 215 kişinin çalışması planlanıyor. Hali hazırda AR-GE faaliyetleri ve destek birimler kapsamında 140 kişi görev yapıyor.







Mercedes-Benz Türk Hoşdere/İstanbul AR-GE Merkezi:







Mercedes-Benz Türk, İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası tesisleri içerisinde ana şirketi Daimler AG'nin küresel araştırma ve geliştirme ağı içerisinde “Yetkinlik Merkezleri” oluşturma stratejisi kapsamında 2009 yılında AR-GE Merkez'i kurmak için ilk başvuruyu yaptı.









Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, kamyon ve otobüs geliştirme bölümleri ile hem Türkiye piyasasına uygun araç konseptleri geliştiriyor; hem de aldığı küresel sorumluluklar kapsamında şasi, mekatronik ve iç tefrişat konularında inovatif ve yenilikçi çözümleri ile yurtdışına mühendislik ihraç ediyor.









Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, son yıllarda özellikle karbon emisyonunu azaltmaya yönelik kamyon ve otobüs üretiminde kullanılan yapısal parçaların hafifletilmesi; maliyetin düşürülmesi ve üretim süreçlerinin daha da basitleştirilerek sürdürülebilirlik bilincinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra yerli tedarikçilere verilen destek ile araç maliyetini düşürmeye yönelik global kapsamları yerlileştiriyor. Örneğin, bir önceki nesil Mercedes-Benz kamyonu Axor'da kullanılan 600'e yakın parça 50'ye yakın yerli tedarikçi tarafından üretildi. 2016 yılında piyasaya sunulan yeni kamyon ürün gamında hâlihazırda 250'nin üzerinde parça yerli sanayi tarafından üretiliyor.







Bugün yaklaşık 10.000 m²'lik alana sahip olan Hoşdere AR-GE Merkezi'nin ilk kurulduğu günden bu yana personel sayısı 3 katına çıkarak 110 kişiden 350 kişiye yükseldi; % 51'i lisans, % 45'i yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olan AR-GE ekibinin kadın çalışan oranı % 21.



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