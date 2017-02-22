Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un üvey abisi Kim Jong-Nam suikastıyla ilgili olarak Kuzey Koreli bir diplomat için arama kararı çıkarıldı.



Geçtiğimiz günlerde Kuala Lumpur Havaalanı'nda suikaste uğrayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un üvey abisi Kim Jong-Nam'ın ölümünün ardından, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.







Olayın ardından, biri Endonezyalı biri Vietnamlı iki kadını ve bir Kuzey Kore vatandaşını gözaltına alan Malezya polisi, Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur'daki elçiliğinde görev yapan bir diplomat hakkında da yakalama kararı çıkardı.



Kuzey Koreli diplomat Hyon Kwang Song, suikastle olan bağlantısı nedeniyle arandığı belirtilirken, Kuzey Kore'de devlete ait havayolu firması olan Koryo Air'in 2 Kuzey Koreli çalışanı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak şüphelilerin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a kaçtıkları tahmin ediliyor.







Malezya polisinin suikastın arkasında Kuzey Kore yönetiminin olduğunu düşündüğü, ancak Kuzey Kore'nin Malezya elçisinin bu iddiaları şiddetli bir biçimde reddettiği belirtildi.







kaynak:sabah