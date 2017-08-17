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Dünyanın Konum Haritasını Uzaya Gönderen NASA Gökbilimcileri Pişman Oldu

DÜNYANIN KONUM HARİTASINI UZAYA GÖNDEREN NASA GÖKBİLİMCİLERİ PİŞMAN OLDU

Dünyanın evrendeki konumunun bulunduğu haritayı 40 yıl önce uzaya gönderen NASA gökbilimcileri, hatalarını fark ederek bu durumun felakete yol açabileceğini belirtti.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Dünyanın Konum Haritasını Uzaya Gönderen Nasa Gökbilimcileri Pişman Oldu(10/10)6

Dünya'nın evrendeki yerini gösteren bir haritayı 40 yıl önce uzayın derinliklerine yollayan NASA gökbilimcileri, pişmanlıklarını dile getirdi. Haritaları tasarlayan Franke Drake, "O zamanlar insanlar iyimserdi, bunun tehlike olabileceğini düşünmedi" dedi.

"FELAKETE YOL AÇACAK SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

NASA'nın 1977'de Güneş Sistemi'yle ilgili araştırma yapması için uzaya yolladığı Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarında söz konusu haritalardan bulunuyordu. Benzer haritalar, 1972-73 yıllarında NASA'nın Pioneer 10 ve 11 uzay araçlarına da yerleştirilip fırlatılmıştı.

Haritaları tasarlayan Dr. Frank Drake, National Geographic'e yaptığı açıklamada, 70'li yıllarda insanların dünya dışı canlıların davranışı konusunda daha iyimser olduğunu belirtti. Drake, "O zamanlar insanlar iyimserdi, dünya dışı canlıların arkadaş canlısı olduklarını düşünüyordu. Kimse, birkaç saniyeliğine bile olsa, bunun tehlike olabileceğini düşünmedi" dedi. Fakat Drake, şimdi bu kararın felakete yol açabilecek sonuçlar doğurabileceğinden endişeli olduğunu söyledi.

ÜNLÜ FİZİKÇİ HAWKİNG DE UYARMIŞTI

Ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking de dünya dışı canlılar konusunda uyarıda bulunarak, "İleri düzey bir medeniyetle karşılaşmak, Kızılderililer'in Kristof Kolomb'la karşılaşmasına benzeyebilir. Bu pek iyi sonuçlanmamıştı" diye konuşmuştu.

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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