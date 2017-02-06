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dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı

DÜNYANIN KESİNTİSİZ EN UZUN UÇUŞU YAPILDI

Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, 16 saat 23 dakika ile dünyanın kesintisiz en uzun uçuşunu yaptı.

Tarih : 06 Şubat 2017, 12:25
Puan Ver : Dünyanın Kesintisiz En Uzun Uçuşu Yapıldı(6/10)6


Katar Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabından, Doha'dan kalkan ve 10 zaman dilimini geçen yolcu uçağının 14 bin 535 kilometrelik mesafeyi 16 saat 23 dakikada kat ederek yerel saatle 07.25'te Auckland Havalimanı'na indiğini duyurdu.



Dünyanın en uzun uçuşunu 4 pilot ve 15 kabin görevlisiyle yapan uçak için havalimanında tören düzenlendi.



Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, karşılama törenine katıldı ve Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker'e plaket takdim etti.



 



kaynak:sabah








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