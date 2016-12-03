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dünyanın, kasım ayında en çok satan oyunları!

DÜNYANIN, KASIM AYINDA EN ÇOK SATAN OYUNLARI!

Oyun dünyası en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. 2016 yılının Kasım ayı, birbirinden çarpıcı oyunların piyasaya dahil olması ile muazzam bir dönemi simgeledi. Kasım ayında, dünyanın en çok satan ilk 10 oyunu da belli oldu.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:49
Puan Ver : Dünyanın, Kasım Ayında En Çok Satan Oyunları!(5/10)7


Oyun dünyası en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. 2016 yılının Kasım ayı, birbirinden çarpıcı oyunların piyasaya dahil olması ile muazzam bir dönemi simgeledi. Kasım ayında, dünyanın en çok satan ilk 10 oyunu da belli oldu.



 



Overwatch, Call of Duty: Black Ops III, Mafia III, Gears of War 4 ve Titanfall 2 gibi, zaten çok satılması beklenen oyunlar Ekim-Kasım döneminde oyun müdavimleri ile buluştu. Bu yapımların sektörü alevlendirmesi; sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletlerinde, oyun firmalarına 600 milyon dolara yakın gelir kazandırdı. Üstelik sonbaharın en popüler ayında, video oyunu dünyası yüzde 36 seviyesinde büyüdü.



Elbette bu büyümede; Xbox One satışlarının büyük oranda artması ve Sony'nin en büyük PlayStation VR aksesuarını ortaya çıkarması da kayda değer biçimde pay sahibi oldu. Basit bir örnek vermemiz gerekirse Xbox One'ın pazar payı, Ekim sonunda yüzde 8 seviyesinde arttı. PS VR ve PlayStation 4 Pro da, rekabete eklenince, oyun dünyası en verimli dönemlerinden birini geçirdi. PS Slim 4 Uncharted Edition da, hem Japonya hem de Amerika'da sektörü sarsabilecek başarılar elde etti.





  1. Battlefield 1 (PC, Xbox One, Sony PS4)





  2. Mafia III (PC, Xbox One, Sony PS4)





  3. Gears of War 4 (Xbox One)





  4. FIFA 17 (PC, Xbox One, Sony PS4)





  5. NBA 2K17 (PC, Xbox One, Sony PS4)





  6. The Elder Scrolls V: Skyrim (PC, Xbox One, Sony PS4)





  7. WWE 2K17 (PC, Xbox One, Sony PS4)





  8. Civilization VI (PC, Xbox One, Sony PS4)





  9. Titanfall 2 (PC, Xbox One)





  10. Madden NFL 17 (PC, Xbox One, Sony PS4)





 



Fantastic Beasts and Where to Find Them Eşiği Geçti








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