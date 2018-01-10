DÜNYANIN İZLEDİĞİ TÖRENE DAMGA VURAN ÖPÜCÜK!
Güzel oyuncu Heidi Klum ile Emily Ratajkowski'nin Altın Küre Ödül Töreninde öpüşmesi geceye damga vurdu. Klum, öpüşme videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz gece düzenlenen 75. Golden Globes Ödül Töreni'ne dünyaca ünlü iki model Heidi Klum ve Emily Ratajkowski damgasını vurdu. İkilinin, After partide çektikleri öpüşme videosu sosyal medyada olay oldu.
ÖPÜŞME VİDEOSU OLAY OLDU
Dünyaca ünlü modeller Heidi Klum ve Emily Ratajkowski'nin öpüşme videoları after partiye damgasını vurdu. Pek çok kişi ödül töreninden sonra parti için kıyafet değiştirse de, Gecede Alex Perry marka, ip askılı, derin göğüs dekolteli uzun siyah bir elbise tercih eden Ratajkowski ve Ashi Studio'dan kuyruk detaylı straplez bir tasarım giyen Klum, tek kıyafetle günü noktaladı.
İkili törende böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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