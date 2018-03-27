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Dünyanın ilk tesettürlü modeli Türkiye'de podyuma çıktı

DÜNYANIN İLK TESETTÜRLÜ MODELİ TÜRKİYE'DE PODYUMA ÇIKTI

Tesettürlü top model Somali asıllı ABD'li Halima Aden, modacı Raşit Bağzıbağlı'nın "Desert Dream" koleksiyonunun özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı.

Tarih : 27 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Dünyanın İlk Tesettürlü Modeli Türkiye'de Podyuma Çıktı(9/10)5

Tesettürlü top model Somali asıllı ABD'li Halima Aden, modacı Raşit Bağzıbağlı'nın Modanisa için tasarladığı "Desert Dream" koleksiyonunun özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı.

HALİMA ADEN, BAŞ MANKEN OLARAK PODYUMA ÇIKTI

EMAAR Square Mall'de düzenlenen defilede, 16 manken 28 parçalık "Desert Dream" koleksiyonunu tanıttı. Tesettürlü top model Halima Aden, defilede baş manken olarak yer aldı.

PODYUM ÇÖLE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Koreografisi Uğurhan Akdeniz tarafından yapılan koleksiyonun tanıtımı için Dubai'den 10 ton kum getirilerek podyum çöle dönüştürüldü. Raşit Bağzıbağlı'nın ilk tesettür tasarımı olan "Desert Dream" kreasyonu defile ile eş zamanlı Modanisa'nın internet sitesinde satışa sunuldu.

"SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK İSTEDİĞİMİ YAZDIM"

Defilenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Somali asıllı ABD'li top model Aden, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Türkiye'ye ilk gelişim. Burayı ikinci evim olarak gördüm. Sosyal medya hesabımda Türkiye'ye yerleşmek istediğimi yazdım. Gazeteler bu haberi kullandı." dedi.

Aden, gazetecilerin "Gerçekten böyle bir isteğiniz olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet, siz davet edin ben gelirim." yanıtını verdi.

Top model Aden, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Somali'de doğdum. Model olmadan öncede tesettürlüydüm. Sonradan kapanmadım. Top model olmam tamamen bir şans eseri. Bir güzellik yarışmasına başvurmuştum. Tek tesettürlü yarışmacı olmam beni gazetelere manşet yaptı. Ondan sonra dünyanın en ünlü modellik ajansında çalışmaya başladım. Türkiye'de tanıdığım manken de var. Dubai'de yaptığımız defilede Tülin Şahin de vardı. Onu tanıyorum."

"BENİM İLK MUHAFAZAKAR KOLEKSİYONUM"

Modacı Raşit Bağzıbağlı da "Bu benim ilk muhafazakar koleksiyonum. Bu koleksiyon sadece tesettürlü değil, tüm kadınlarımıza hitap ettiğim bir tasarım oldu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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