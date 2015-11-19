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dünyanın ilk süper jeti! 930 km hızı aşacak

DÜNYANIN İLK SÜPER JETİ! 930 KM HIZI AŞACAK

Airbus ile Aerion uçak şirketlerinin beraber geliştirdiği AS2 isimli uçak Londra ile New York arasındaki mesafeyi 3 saate indiriyor.

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:26
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Los Angeles'tan Tokyo'ya gitmek ise 6 saat sürecek. Uçağın hızı saatte bin 930 kilometreden fazlaya çıkıyor. Özel tasarım kanatları hava sürtünmesini yüzde 20 oranında azaltan uçağın 9 metrelik kabini 12 yolcu kapasiteli olacak.



Dünyanın ilk süper sonik özel jetinin test uçuşları 6 yıl sonra yani 2021'de gerçekleştirilecek. Süper uçağın iş dünyasına 2023'te hizmet vermesi planlanıyor.








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