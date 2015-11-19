Airbus ile Aerion uçak şirketlerinin beraber geliştirdiği AS2 isimli uçak Londra ile New York arasındaki mesafeyi 3 saate indiriyor.



Los Angeles'tan Tokyo'ya gitmek ise 6 saat sürecek. Uçağın hızı saatte bin 930 kilometreden fazlaya çıkıyor. Özel tasarım kanatları hava sürtünmesini yüzde 20 oranında azaltan uçağın 9 metrelik kabini 12 yolcu kapasiteli olacak.







Dünyanın ilk süper sonik özel jetinin test uçuşları 6 yıl sonra yani 2021'de gerçekleştirilecek. Süper uçağın iş dünyasına 2023'te hizmet vermesi planlanıyor.