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dünyanın ilk porno üniversitesi kuruldu

DÜNYANIN İLK PORNO ÜNİVERSİTESİ KURULDU

Dünya çapında ünlü İtalyan porno yıldızı Rocco Siffredi, teknik ve teorik dersler vereceği bir porno üniversitesi kurduğunu duyurdu. Burada eğitim almak isteyen genç yetenekler arayan Siffredi, bu projenin bir ilk olduğunu söyledi.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 17:35
Puan Ver : Dünyanın İlk Porno Üniversitesi Kuruldu(6/10)4


Filmlerinde Rocco Siffredi adını kullansa da asıl adı Rocco Tano olan ünlü aktör, 1500'e yakın porno filmde oynadı. Penis boyu nedeniyle “İtalyan Aygırı” olarak nam salan ve birçok erkekte “Rocco kompleksi” yaşanmasına neden olduğu öne sürülen Rocco, son olarak geçtiğimiz Mart ayında sona eren İtalya'nın Survivor'ına (L'İsola dei Famosi-Ünlüler Adası) katıldı.



“ARTIK EREKSİYON OLAMIYORUM” DİYEREK PORNOYU BIRAKTI











 


 




Bu programın ardından açıklamalar yapan Rocco, artık eskisi gibi ereksiyon olamadığını ve geçmişe sünger çekip, porno aktörlüğünü bırakarak eşi ve çocuğuyla daha normal bir hayat yaşayacağını açıkladı. Rocco, adada kaldığı yaklaşık iki ay boyunca bunu düşünme fırsatı olduğunu söyledi








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