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dünyanın ilk fındık borsası açılıyor

DÜNYANIN İLK FINDIK BORSASI AÇILIYOR

GTB tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği'nce desteklenen Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Projesi kapsamında, fındığın alım-satım işlemleri ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Tarih : 21 Temmuz 2015, 16:26
Puan Ver : Dünyanın İlk Fındık Borsası Açılıyor(6/10)5


GTB tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği'nce desteklenen Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Projesi kapsamında, fındığın alım-satım işlemleri ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



Yanıkoğlu, yürüttükleri projenin amacının kaliteli fındığı muhafaza etmek ve elektronik ortamda satışa sunmak olduğunu söyledi.



Avrupa Birliğince desteklenen projede yüzde 40 seviyesine gelindiğini dile getiren Yanıkoğlu, 2016 yılında hizmete açılması planlanan lisanslı depo ve borsada 17 bin ton fındığın depolanabileceğini belirtti.



Fındığın kalbini Giresun'a getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yanıkoğlu; "Türkiye'de ve dünyada, elektronik ortamda fındığın alınıp satıldığı bir borsa yok, bu işlemler burada olacak. Dünyanın ilk fındık borsası Giresun'da kuruluyor" dedi.








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