

Dünya çapında bir çok otomobil üreticisi enerji tasarrufu yapmak amacıyla artık elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Yakın zamanda Audi tarafından 3 yeni model duyurulmasının ardından Porsche firması Mission E projesini hayata geçirmek için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu haberlerin ardından yeni haber den Daimler tarafından duyuruldu. İlk elektrikli çalışan ufak kamyon modeli Mercedes-Benz Urban eTruck açıklandı.



Bu aracın en önemli özelliği diğer elektrikli araçlar gibi sessiz çalışırken 26 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Büyük araçlar genelde uzun mesafe kullanılmak için üretilir ama bu araç 200 km menzili ile bu bölümde biraz zayıf kalıyor. Ama en önemli özelliği olan sessiz ve çevreci yapısı şehiriçi ulaşımda oldukça avantaj sağlayacaktır.



Gelen bilgilere göre 2020 yılından önce piyasada olmayacağı söylenirken bu yıla kadar gelişecek teknolojilerin bu tip araçlar üzerinde olumlu etkilerini göreceğimizde belirtildi.