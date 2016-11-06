



Singapur aslında sadece bir şehir değil, Uzak Doğulu bir Cumhuriyet… Uzun süre İngiltere Sömürgesi olarak kalan, 1800'li yılların ortasından itibarense Birleşik Krallık ve Hollanda'nın egemenliği altına almaya çalıştığı Singapur, yüzyılın sonunda İngilizlerin tam egemenliği altına geçti.





Yüzyıllar sonra bağımsızlığını kazanan ve turizm ile balıkçılık sayesinde inanılmaz gelir kaynaklarına sahip Singapur isimli ülkenin başkenti yine Singapur ismiyle biliniyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, başkent sadece 60 kilometrelik bir kıta sahanlığına sahip. Güney Asya'da bulunan ada şehri, jeopolitik açıdan inanılmaz bir öneme sahip. Ne de olsa pek çok su alanına tam erişime sahip.



Coğrafya ve tarihten yeterince bahsettik. Lakin şimdi yepyeni bir çağ başlıyor: “Akıllı Ulus”. Şehrin tamamı akıllı teknolojiye uygun hale getirilecek. Tüm evler ve ofisler, yüksek hızlı sınırsız fiber internete ücretsiz sahip olacak. Her ev ve iş yerinde üç adete kadar cihazdan (tablet, saat, telefon, kişisel bilgisayar veya konsol) faydalanılabilecek.



Daha da önemlisi, yüksek nüfus yoğunluğu için geliştirilen akıllı sensörler olacak. Akıllı teknoloji, sensörlerin tüm faydalarını; trafik, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarına kanalize edecek.