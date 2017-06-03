

Western Digital, 64-katmanlı 3D NAND SSD teknolojisi üzerine inşa edilmiş dünyanın ilk katı hal sürücüsünü duyurdu.



Teknolojide bir kilometre taşı olan bu adım sayesinde şirket, yeni ve inovatif SSD'leri daha düşük enerji tüketimi, daha yüksek performans, daya güçlü dayanıklılık ve daha fazla kapasite ile sunacak. 64-katmanlı 3d nand SSD ayrıca, şirketin yaklaşık 30 yıldır flaş hafıza endüstrisinde yaptığı ilklerin son örneği.



WD Blue 3D NAND SATA SSD



Kendin yap (DIY) meraklılarını, yetkili satıcıları ve sistem kurucularını hedefleyen WD Blue 3D NAND SATA SSD'ler, endüstri lideri 1.75M saat MTTF sunarken WD İşlevsel Bütünlük Testi Laboratuvarı (F.I.T. Lab) tarafından da sertifikalandırıldı. Ek olarak, müşteriler ücretsiz bu araçları da indirebiliyor: Acronis True Image WD Edition klonlama yazılımı; müşterilerin performans ve kapasiteyi izlemesini sağlayan WD SSD Dashboard yazılımı ve sürüm güncellemeleri.



SanDisk Ultra 3D SSD



PC'lerini güçlendirmek isteyen oyun ve kreatif tutkunlarını hedefleyen SanDisk Ultra 3D SSD'ler ise mevcut sistemlerin güncelleştirilmesi için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. PC'lerini basit bir şekilde güncellemek isteyen müşteriler için SanDisk Ultra 3D SSD; sağlam dayanıklılık ve güvenilirlik, hızlı açılış, daha kısa uygulama yükleme süresi ve veri transferi sunuyor. Daha soğuk ve sessiz çalışan SanDisk Ultra 3D SSD'ler şok ve titreşime karşı koruma sunan kanıtlanmış güvenlik de sağlıyor.



Bulunabilirlik ve Fiyat:



WD Blue 3D NAND SATA SSD'ler hem geleneksel 2.5-inch/7mm sürücü kasaları hem de tek-taraflı M.2 2280 form faktörlerinde 250GB, 500GB; 1TB ve 2TB kapasiteler ile satışa sunulacak. Tüm WD SSD'lerde olduğu gibi WD Blue 3D NAND SATA SSD'de de önde gelen platformlara uygunluk için WD F.I.T Lab. sertifikası bulunuyor.



SanDisk Ultra 3D SSD'ler ise 2.5-inch/7mm sürücü kasası form faktöründe 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB kapasitelerde satışa sunulacak.



Her iki ürün de sırasıyla 560MB/s ve 530MB/s sıralı okuma ve yazma hızları sunarken 3 yıllık garanti ile geliyor. Tavsiye edilen satış fiyatları ise WD Blue 3D NAND SATA SSD ve SanDisk Ultra 3D SSD 2.5-inch/7mm versiyonu için 99,99 dolardan;WD Blue M.2 2280 içinse 99,99 dolardan başlıyor.



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