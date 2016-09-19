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'DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİ FETÖ İÇİN GÜVENLİ SIĞINAK DEĞİLDİR'


'DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİ FETÖ İÇİN GÜVENLİ SIĞINAK DEĞİLDİR'
Tarih : 19 Eylül 2016, 11:06
Puan Ver : 'dünyanın Hiçbir Ülkesi Fetö İçin Güvenli Sığınak Değildir'(10/10)7


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bir taraftan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaralarını sararken diğer taraftan da Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye kaynaklı terör örgütlerine karşı yoğun bir mücadele veriyor. Sınırlarımız içinde de FETÖ, DAEŞ ve PKK gibi cinayet şebekelerinin uzantılarına karşı başarılı operasyonlar yapıyoruz." diye konuştu.



"TERÖRLE MÜCADELEMİZ YENİ BOYUTLAR KAZANARAK DEVAM EDECEK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah terörle ve terör örgütleriyle mücadelemiz önümüzdeki dönemde yeni boyutlar kazanarak devam edecek. 15 Temmuz darbe girişimi ve milletimizin bu ihanet karşısında ortaya koyduğu destansı direniş, gözlerin bir kez daha Türkiye'ye çevrilmesine neden olmuştur." dedi.



"DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİ ONLAR İÇİN GÜVENLİ DEĞİL"



Erdoğan, "Genel Kurula olan hitabım, hem 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, hem de 241 şehidimizin kanını döken FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna en doğru biçimde anlatılması için bir vesile oluşturacaktır. Biz her platformda FETÖ ve elebaşının karanlık yüzünü deşifre etmeye, bu terör örgütünün Türkiye ve diğer ülkeler için oluşturduğu tehdidi dile getirmeye, dostlarımızı da uyarmaya devam edeceğiz. Her tarafta örgütün inine girmeyi sürdüreceğiz. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim; bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir, olmayacaktır." diye konuştu.








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