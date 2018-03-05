Ünlü Şirket, Çalışanlarına Verdikleri Kilo Başına Para Ödüyor
Türk Futbolunun Köklü Kulübü, İçler Acısı Halde
Sp Lideri, İttifak Şartlarını Sıraladı
Beşiktaş'tan Giden Boyko Yine Saç Baş Yoldurdu
Çok Tartışılan Pozisyona Piero Nokta Koydu
Esenyurt Belediyesi Binasında Silah Sesleri! Eşini Vurup İntihar Etti
Fenomen Haline Gelen Doğu Ekspresi'ne Klip Çekildi
Hükümetten İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek
6 Kahraman Aynı Karede! 5'i Şehit Düştü, 1'i Gazi Oldu
Piyasalar Merakla Bekliyordu! Enflasyon Rakamları Belli Oldu
Oscar'da En İyi Yönetmen Ödülünü Alan Guillermo Del Toro Kimdir?
Esad'dan Afrin İtirafı: Giden Güçler Bize Bağlı
Romalı Cengiz, 180 Milyon Euroluk Mbappe İle Zirve Yarışı Veriyor
Benzincide Cinsel İlişki Ölümle Bitti, Genç Kızın Sevgilisi Sert Takılmıştık Dedi
Kritik Maç Bu Akşam!
Oscar'a Damga Vuran Kıyafet! Gören Hediye Paketine Benzetiyor
Geçen Seneki Skandalı Yaşamamak İçin Yaptığı Hareket Olay Oldu
Abd Elçiliğindeki Terör Alarmının Ardından Başkent'te Deaş Operasyonu
Daha Maç Başlamadan Taraftarı Kızdırdı
Türk Futbolcu, Chelsea Maçında Lig Tarihine Geçti

Dünyanın gözünü çevirdiği Oscar ödülleri, sahiplerini bulmaya başladı

DÜNYANIN GÖZÜNÜ ÇEVİRDİĞİ OSCAR ÖDÜLLERİ, SAHİPLERİNİ BULMAYA BAŞLADI

90. kez düzenlen Oscar Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini bulmaya başladı. En iyi film The Shape of Water seçilirken, filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Tarih : 05 Mart 2018, 08:30
Puan Ver : Dünyanın Gözünü Çevirdiği Oscar Ödülleri, Sahiplerini Bulmaya Başladı(5/10)1

90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda dağıtılıyor. Törenin sunucusu Jimmy Kimmell, açılışta Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına yönelik bir konuşma yaptı. Aynı ajans tarafından temsil edilseler bile kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğinin de altını çizdi.

GECENİN KAZANANLARI

En iyi yönetmen: Guillermo del Toro

En iyi film: The Shape of Water

En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell

En iyi makyaj: Darkest Hour

En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)

En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)

En iyi ses miksajı: Dunkirk

En iyi ses kurgusu: Dunkirk

En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water

Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman

En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball

En iyi animasyon film: Coco

En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049

En iyi kurgu: Dunkirk

En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405

En iyi kısa film: The Silent Child

En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)

En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)

En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)

En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünyanın  Gözünü  Çevirdiği  Oscar  Ödülleri  Sahiplerini  Bulmaya  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER