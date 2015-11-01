

AFP: TÜRKİYE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA SEÇİME GİTTİ







Fransız haber ajansı AFP Türkiye'deki yapılan son seçime gelene dek neler yaşandığını ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Türkiye'nin son yılların en önemli seçilerinden birini yaşadığını yazan haber ajansı, ülkenin derinden kutuplaşmış yapısına ve yeniden başlayan Kürt sorunuyla yüzleştiğine dikkat çekti. AFP ayrıca seçimlerin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığını ve 385 bin polis ve jandarmanın ülkede bugün görev yaptığını ifade etti. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sokaklarda zırhlı güvenlik araçlarının görüldüğü de belirtildi.







AP: HAZİRAN SEÇİMLERİNİN TEKRARI







Amerikan haber ajansı AP ise 1 Kasım seçimlerinin Ak Parti'nin şaşırtıcı şekilde tek parti iktidarını kaybettiği Haziran seçilerinin bir tekrarı olduğu yazdı. Ajans seçimlerin 13 yıldır devam eden yönetimin devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi yönünde oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.







REUTERS: KÖTÜYE GİDEN GÜVENLİK VE EKONOMİK KAYGILAR…







İngiliz kökenli Reuters haber ajansı da Türkiye'deki güvenlik sorununa dikkat çekti . Ajans kötüye giden güvenlik ortamı ve ekonomik kaygılar gölgesinde ülkenin seçime gittiğini yazdı.







BBC: GERGİN TÜRKİYE TEKRAR SANDIKTA







İngiliz yayın kuruluşu BBC de internet sitesinde 1 Kasım seçimlerine geniş yer verdi. "Gergin Türkiye tekrar sandığa gidiyor" başlığını tercih eden BBC'nin öne çıkardığı nokta da "Türkiye'nin son beş ay içerisinde ikinci kez seçime gittiği" oldu.







AL JAZEERA: TÜRKİYE İSTİKRAR ARIYOR







Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera ise Türkiye'deki seçimi internet sitesinin manşetine taşıdı. "Türkler çok önemli erken seçimlerde sandığa gidiyor" başlığını kullanan Al Jazeera, "Şiddet ve gerilim ortasında son beş ayda ikinci kez parlamento seçimleri düzenlenirken, ülke istikrar arıyor" ifadesine yer verdi.