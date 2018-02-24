DÜNYANIN EN UZUN CAM ASMA KÖPRÜSÜ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR
Çin'in Hebei bölgesindeki dünyanın en uzun cam asma köprüsü olan Hongyagu, ülkede yeni yıl tatilin başlamasıyla beraber adeta turist akınına uğruyor.
Dünyanın en uzun cam asma köprüsü Çin'de bulunuyor. 488 metre uzunluğundaki Hongyagu Köprüsü'nün genişliği 4 metre, yüksekliği ise 215 metre.
İSRAİLLİ MİMAR TASARLADI
İsrailli mimar Haim Dotan tarafından tasarlanan köprünün zemininde her biri 99 panelden oluşan üç kat şeffaf cam kullanıldı. Camlara zarar gelmemesi için ziyaretçilerden ayakkabılarının üzerine özel galoş giymeleri isteniyor.
3,4 MİLYON DOLARA MAL OLDU
Dünyanın en uzun asma cam köprüsü aynı anda 2 bin kişinin ağırlığını kaldırabiliyor. Ancak şimdilik 500 kişinin geçmesine izin veriliyor. Avatar filminin çekildiği Avatar dağlarındaki iki dağ yakasını birleştiren köprü 3,4 milyon dolara mal olmuştu.
Fotoğraf için benzersiz manzaralar sunması nedeniyle Çin'de cam köprüler büyük ilgi görüyor. Bu yıl da yeni yıl tatilinde binlerce kişi yeni açılan cam köprüye akın etti.
Kaynak: haberinburada
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