Atlas Okyanusu'nun güneyindeki İngiliz toprağı St Helena adasına ilk tarifeli uçuşlar bugün başladı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden kalkan ticari uçağın kısa bir süre sonra adaya ulaşması bekleniyor.

SA Airlink Havayollarının işlettiği Embraer E190-100IGW tipi uçakta 78 yolcu bulunuyor.

6 SAATLİK UÇUŞUN FİYATI 3 BİN 852 TL

Uçuşun, Namibya'nın Windhoek kentindeki molayla birlikte 6 saat 15 dakika sürmesi bekleniyor. Haftada bir yapılması planlanan Johannesburg - St Helena uçuşunun fiyatı ise ortalama 800 sterlin (3.852 TL) olacak.

St Helena, Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın sürgüne gönderildiği ada.

Napolyon 1815'teki Waterloo Savaşı'nı kaybetmesi ardından buraya gönderilmiş ve 1821'de 51 yaşında bu adada hayatını kaybetmişti.

"DÜNYANIN EN GEREKSİZ HAVALANI"

İngiltere tarafından finanse edilen havaalanı yaklaşık 285 milyon sterline (380 milyon dolar) mal oldu. Havaalanın adada turizmi canlandırması ve ada turizmini kendine yeter hale getirmesi umuluyor.

İngiliz basında ise St Helena'daki havaalanın "dünyanın en gereksiz havaalanı" olduğu yorumları yer aldı.

4 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI ADANIN DIŞ DÜNYAYLA TEK BAĞLANTISI 3 HAFTADA BİR SEFER YAPAN GEMİYDİ

Afrika kıtasının batısında bulunan adada yaklaşık 4 bin 250 kişi yaşıyor. Volkanik tropikal adanın yüzölçümü yaklaşık 122 kilometrekare.

Adanın dış dünyayla tek bağlantısı 3 haftada bir sefer yapan gemiydi.

Geçen sene hizmete açılması planlanan havaalanının açılışı şiddetli rüzgarlar nedeniyle ertelenmişti.

Yaz aylarında Johannesburg ile St Helena arasında yapılan deneme uçuşlarının güvenli geçmesinin ardından havaalanının açılmasına karar verildi.

ADA TARİHİNDE YENİ DÖNEM

St Helena valisi Lisa Phillips, bugünün ada tarihinde yeni bir dönem açtığını söyledi.

Şu ana kadar adaya ancak Güney Afrika'dan kalkan gemiyle, 6 gün süren bir yolculukla ulaşılabiliyordu. RMS St Helena gemisi son sefersini Şubat ayında yapacak.

Kaynak: haberinburada