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dünyanın en ucuz telefonu: freedom 251

DÜNYANIN EN UCUZ TELEFONU: FREEDOM 251

Freedom 251, Dünyanın en ucuz telefonu olacak.

Tarih : 22 Şubat 2016, 10:03
Puan Ver : Dünyanın En Ucuz Telefonu: Freedom 251(5/10)5


Freedom 251, Dünyanın en ucuz telefonu olacak.



Ucuz Fiyat Etiketine sahip Telefonların giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Telefonu Hindistanlı Ringing Bells üretti. Konuyla ilgili olarak Hindistanlı Cellular Association Başkanı Ravi Shankar Prasad açıklamalarda bulundu. Prasad: “Herkesin Akıllı Telefon deneyimini yaşaması için böyle bir Projeye destek verdik” dedi.



Aşırı Ucuz ve Özgürlükçü Freedom 251 Şu Özelliklere Sahip Olacak:



Telefonda; 1.3 GHz hızında çalışan 4 Çekirdekli İşlemciye sahip bir Yongaseti yer alacak. 1 GB Ana Bellek, bu telefonda kullanılıyor. 8 GB Dâhili Depolama Alanına sahip olan telefon, herhangi bir micro-SD Kart Girişine destek vermiyor. 1450 mAh Batarya; cihaza güç katıyor.



VGA Kamera; 3G görüşmeleri gerçekleştirmenize katkı sağlıyor. Arka Kamera; 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde. 4 inçlik Kapasitif Dokunmatik Ekran: “800×480” çözünürlüğüne destek veriyor.



Yok Artık Diyeceğiniz Özellikler İse Şunlar:



Telefonda, Google'ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android Lollipop 5.1 yer alacak. Cihaz; 4 Dolar yaklaşık olarak 11 TL Fiyat Etiketine sahip olacak.



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