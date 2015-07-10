

Dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi olan 4G rüzgarının hızla esmesi yeni üretilen cihazların da bu teknolojiye ayak uydurması sağlanıyor. Bu teknoloji bir takım yeni maliyetleri ve teknolojileri devreye soksa da Birleşik Krallık'da üretilen EE Rook telefonun satış fiyatı aslında 4G'li telefonların daha cazip fiyatlarda sunulabileceğini gösteriyor.



Birleşik Krallık'ta lider akıllı telefon üreticisi olan EE üretmiş olduğu akıllı telefon ile dikkatlerini üzerine çekmiş durumda. Öyle ki 4G teknolojisini barındıran bu akıllı kategorisinde en ucuz olmasıyla ön plana çıkıyor.EE Rook sahip olduğu özellikleri ile fiyatını karşılaştırdığımızda şaşırmamanın mümkün olmadığını söyleyelim. 4 inç'lik ekrana sahip telefonda HD manasına gelen 854 x 480'lik bir çözünürlük ile videolarınızı gayet iyi kalitede izleyebilme imkanı sunuyor.



Dört çekirdekli 1 GHz frekansında MediaTek yonga seti ile çalışacak ve 1GB RAM'e sahip telefonda ayrıca 8GB depolama alanı ve arka yüzünde ise 5MP'lik bir kamerası bulunuyor. Selfie tutkunları için pek tercih edilmeyebilir. Çünkü ön kamerası formaliteden mi eklendi bilinmez ama 0.3 MP kamerası ile bu konuda vasatı aşamıyor. Batarya sorunu yaşayanlar için ilaç gibi gelecek cihaz 1.500 mAh'lık bataryası ile yaklaşık 1 günlük kullanım sunuyor. Android 5.1 Lollipop işletim sistemiyle çalışması ise bir hayli şaşırtıcı haber olacak. Öyle ki bir çok teknoloji devinin cihazları hala bu işletim sistemini desteklemiyor.



Yaklaşık 49 € satış fiyatına sahip olacak olan akıllı telefon, orta segmente özelliğin yeterli olacağı kullanıcılar için ideal bir telefon. İlk olarak Birleşik Krallık'ta satışa sunulduktan sonra İngiltere'de satışa sunulacak.



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