DÜNYANIN EN TATMİN EDİCİ VİDEOSU! BİR OTOMOBİL KAZASI MUTLU SON İLE BİTTİ
Kazalar genellikle rahatsız eden ve acı verici görüntülere sahne olur, hele ki bu yüksek hızlara çıkılan otomobil sporlarında gerçekleşen bir kazaysa. Ancak bu sefer hikayenin sonu oldukça tatmin edici ve sevimli.
Marcos Ambrose isimli ünlü pilotun, Avustralya'nın Canberra pistinde gerçekleştirilen Supercars şampiyonasındaki bir yarış esnasında tekerleği fırlayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Normalde rahatsız edici anlara sahne olan yarış otomobillerine dair kazalar, bu defa mutlu son ile biten bir mini hikaye gibiydi adeta. Ambrose yarışa devam edemese de lastiğin muhteşem yolculuğu herkesin yüzünü güldürmeye yetti.
Kaynak: haberinburada
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