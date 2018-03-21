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Dünyanın en şişmanı olmak için uğraştı, hamile kalınca hayatı değişti

DÜNYANIN EN ŞİŞMANI OLMAK İÇİN UĞRAŞTI, HAMİLE KALINCA HAYATI DEĞİŞTİ

Dünyanın en şişman kadını olmak ve hareket edemez hale gelmek için nişanlısının yardımıyla 300 kiloyu aşan kadın, hamile olduğunu öğrenince zayıflamaya karar verdi ve geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına aldı.

Tarih : 21 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Dünyanın En Şişmanı Olmak İçin Uğraştı, Hamile Kalınca Hayatı Değişti(7/10)3

Dünyanın en şişman kadını olmak için çaba harcayan ve 317 kiloya kadar çıkan Monica Riley, çocuk sahibi oldu. Dünyanın en şişman annesi olan Monica artık kilo vermeye çabalıyor.

EŞİ HORTUMLA BESLİYORDU

Texaslı nişanlısı 29 yaşındaki Sid tarafından beslenen Monica, günde 3500 kalorilik milkshake içerek 10 bin kalori aldığı günlerde en büyük yardımcısının eşi olduğunu söylüyor. Beslenme çılgınlığının doruğunda olduğu günlerde amacının hareketsiz kalmak olduğunu anlatan Monica, yatağa bağımlı kalmak için büyük çaba sarf ediyordu.

ZAYIFLAMA KARARI ALDI

Geçen Mart ayında hamile olduğunu öğrenen Monica, artık bir şeylerin değişmesini gerektiğini anlamış. Bebeğini ilk kez ultrasonda gördüğünde büyülendiğini söyleyen genç kadın, yaşam tarzını gözden geçirip zayıflamaya karar vermiş.

210 KİLOYA DÜŞTÜ

Bebeğin kendisi için ihtiyaç duyduğu katalizör olduğundan bahseden Monica, egzersiz ve diyetle vücut ağırlığının üçte birini vererek 210 kiloya kadar düşmeyi başarmış.

YENİ HEDEFİ 100 KİLO

"Sid ile bir aile kurmak istediğimi biliyordum ve bunun gerçekleşmesi için büyük adımlar atmam gerektiğini biliyordum" diye konuşan Monica, bebeğini 33 haftalıkken sadece 2 kilogram doğurmuş.

Monica bebeği Michelle'i sadece sağlıklı yiyeceklerle besleyeceğini söylüyor. Yeni hedefi ise ameliyat olarak 100 kiloya kadar düşebilmek. Sonunda bir anne olduğuna inanamadığını söyleyen Monica, hareketsiz kalma düşüncesinin artık ona eskisi gibi cazip gelmediğini de sözlerine ekliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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