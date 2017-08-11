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Dünyanın en sevimli yeteneksizi! Sahibi onunla böyle dalga geçti

DÜNYANIN EN SEVİMLİ YETENEKSİZİ! SAHİBİ ONUNLA BÖYLE DALGA GEÇTİ

Golden retriever cinsi köpek, sahibinin attığı yiyecekleri yakalamaya çalışıyor ama asla başaramıyor. Bu anları videoya alan sahibi ise, attığı alakasız yiyeceklerle köpekle adeta dalga geçiyor.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 16:50
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Sahibinin ona attığı yiyecekleri havada yakalamaya çalışan köpek, başarısız olmasına rağmen yılmadan bu mücadeleyi sürdürüyor. Hamburger, suşi, makarna gibi alakasız yiyecekleri atan sahibi ve bunları inatla yakalamaya çalışan golden retriever cinsi köpeğin başarısız girişimleri, bu komik görüntüleri ortaya çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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