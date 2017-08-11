Golden retriever cinsi köpek, sahibinin attığı yiyecekleri yakalamaya çalışıyor ama asla başaramıyor. Bu anları videoya alan sahibi ise, attığı alakasız yiyeceklerle köpekle adeta dalga geçiyor.

Sahibinin ona attığı yiyecekleri havada yakalamaya çalışan köpek, başarısız olmasına rağmen yılmadan bu mücadeleyi sürdürüyor. Hamburger, suşi, makarna gibi alakasız yiyecekleri atan sahibi ve bunları inatla yakalamaya çalışan golden retriever cinsi köpeğin başarısız girişimleri, bu komik görüntüleri ortaya çıkardı.

Kaynak: haberinburada