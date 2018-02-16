2018 yılının en pahalı tatil kentlerinin belirlendiği araştırmaya göre, listenin ilk sırasında günlük 391 euro ile ABD'nin New York kenti yer aldı.

Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress'in Alman Statista araştırma şirketinin otel ücretleri, yeme-içme, taksi ve eğlence yerlerinde günlük harcanan para miktarına göre hazırladığı listeden derlediği bilgilere göre, 100 tatil kenti arasına Türkiye'den de üç şehrin girdiği tespit edildi. Türkiye'den Marmaris, İstanbul ve Antalya listeye girdi.

LİSTE BAŞI NEW YORK

Listede en pahalı şehir olarak öne çıkan New York'un ardından günlük ortalama 370 euro harcamanın yapıldığı Danimarka'nın Kopenhag şehri gelirken, turistler için üçüncü en pahalı şehrin ise 360 euro ile Hollanda'nın Amsterdam kenti olduğu anlaşıldı. Bu şehirleri 345'er euro ile İtalya'dan Venedik ve ABD'den Los Angeles şehirlerinin takip ettiği görüldü. Turistler için dünyanın en pahalı kentlerinin belirlendiği listeye

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN ŞEHİRLER

Türkiye'den giren şehirlerin ise günlük ortalama 111 euro harcama ile 76. sırada yer alan Marmaris, 104 euro harcama ile 83. sırada yer alan İstanbul ve 79 euro ile 99. Sırada bulunan Antalya'nın yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: haberinburada