Dünyanın satış fiyatı en yüksek yeni otomobili değişti. Bu unvan artık bir Rolls-Royce modeline ait.



Rolls-Royce'un Sweptail'inin durumu biraz farklı. Çünkü bu otomobilden sadece 1 adet var.



Aracın fiyatının 10 milyon euro olduğu iddia edildi. Ancak şirket CEO'su fiyatı doğrulamadı ancak pahalı olduğunu kabul etti.