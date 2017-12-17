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Dünyanın En Küçük Tahılı Olan Teff, Türkiye'de İlk Kez Eskişehir'de Üretildi

DÜNYANIN EN KÜÇÜK TAHILI OLAN TEFF, TÜRKİYE'DE İLK KEZ ESKİŞEHİR'DE ÜRETİLDİ

Dünyanın en küçük tahılı olan ve faydası saymakla bitmeyen teff, Türkiye'de ilk kez Eskişehirli bir esnaf tarafından üretildi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Dünyanın En Küçük Tahılı Olan Teff, Türkiye'de İlk Kez Eskişehir'de Üretildi(5/10)1

Eskişehir'de 36 yıldır baklagil satışı yapan İlhami Dayar, tohumunu Etiyopya'dan getirdiği 'Teff' isimli Dünya'nın en küçük tahılının üretimini Türkiye'de ilk defa yaptı.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Dünya'nın en küçük tahılı olma özelliğini taşıyan ve bir tahıl ürünü olan teff genellikle Etiyopya dolaylarında yetişiyor. Faydası saymakla bitmeyen bu ürün Türkiye'de ilk defa Eskişehirli İlhami Dayar tarafından 3 dönümlük bir alana ekilerek, 200 kilogram civarında hasat edildi. Dayar, önümüzdeki sene 150 dönüm araziye teff'i ekerek, yapacağı hasatla Türkiye'deki bütün çölyak hastalarının ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

"ÇÖLYAK HASTALARININ İHTİYACI KARŞILANIR"

Teffin en önemli özelliğinin gluten içermemesi olduğunu belirten Dayar, "Etiyopya'dan getirdiğimiz ürünün ismi teff. Dünya'nın en küçük tahılı. En önemli özelliği gluten içermemesi. Deneme üretimini yaptık. Bunda başarılı olduk. 3 dönümlük bir alana ektik. Şu anda elimizde 200 kilogram tohumumuz var. Önümüzdeki sene inşallah 150 dönüm civarında ekeceğiz. Türkiye'de özellikle çölyak hastalarına, şeker hastalarına fayda sağlayacağını umduğumuz bir tahıl. Türkiye'de şu anda teffin üretimi yok. Etiyopya'dan tohumunu getirdik. Deneme üretimini biz yaptık. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha büyük miktarlarda ekeceğiz ve Türkiye'de artık satışı da hızlanacak diye düşünüyorum. İlk defa biz üretiyoruz. 150 dönümden de tahminimize göre 20 ton ürün beklentimiz var. Eğer bunu yaparsak Türkiye'deki çölyak hastalarının hepsinin ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE VİTAMİN İÇERİYOR"

Türkiye'de ilk defa üretimini yaptığı teffin faydalarını anlatan İlhami Dayar, "Önemli ölçüde protein, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir, tiyamin ve C Vitamini içerir. Çok önemli bir amino asit kaynağı. Kan şekerini dengeleyici, şeker hastaları için önemli bir insülin dengeleyici, sindirim sistemini düzenliyor, kabızlığa iyi geliyor. Kan dolaşımını düzenliyor. Kalbimiz için çok faydalı olan bir ürün" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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