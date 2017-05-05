Dünyanın 4G destekli en küçük akıllı telefonu olan Jelly, Kickstarter'da istediği desteği aldı. Telefon çok yakında raflardaki yerini alacak.



Dünyanın 4G destekli en küçük akıllı telefonu olan Jelly, Kickstarter'da istediği desteği aldı. Telefon çok yakında raflardaki yerini alacak.



İnsanların kendilerini heyecanlandıran projelere destek verebildiği Kickstarter, oldukça ilginç bir projenin daha doğuşuna sahne oldu. Dünyanın 4G destekli en küçük akıllı telefonu olan Jelly, aradığı finansmanı Kickstarter'da buldu. Amacına ulaşmak için 30 bin dolar toplaması gereken proje, kısa sürede istediği miktara ulaştı. 684 kişinin desteğini alan proje, sürenin dolmasına daha 1 ay varken istediği 30 bin doları topladı.



Bu projenin arkasındaki şirket olan Unihertz, Jelly'nin büyük telefonlara sahip olmanın pek de kullanışlı olmadığı yerlerde çok iyi alternatif olabileceğini düşünüyor. Ayrıca birden fazla telefon taşıyanlar için de Unihertz'in projesi cazip bir seçenek olabilir. Çünkü telefon pantolonların bozuk para cebine bile sığacak kadar küçük. Telefon 2.45 inç LCD ekrana sahip.



Jelly'nin diğer teknik özellikleri arasında 2GB RAM, 16 GB depolama alanı, 8 megapiksel arka kamera ve 2 megapiksel selfie kamerasıyer alıyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak telefonun fiyatı ise 59 dolar olarak açıklandı.



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