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dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversiteleri

DÜNYANIN EN İYİ TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK ÜNİVERSİTELERİ

Dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversiteleri hangileri? Hangi üniversiteler bu alanlarda en iyi eğitimi veriyor? Dünyanın dört bir yanından teknoloji alanında en ileri üniversiteleri derledik.

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:11
Puan Ver : Dünyanın En İyi Teknoloji Ve Mühendislik Üniversiteleri(5/10)4


Dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversiteleri hangileri? Hangi üniversiteler bu alanlarda en iyi eğitimi veriyor? Dünyanın dört bir yanından teknoloji alanında en ileri üniversiteleri derledik.



Teknolojinin hızlı gelişimi ve hayatımızın her alanına girmesi bu konuda alınacak eğitimin önemini de bir hayli artırdı. Hızla gelişen teknolojiye sadece ayak uydurmak değil, yön vermek isteyen gençler bu alanda en iyi eğitimi veren üniversiteleri hedefliyorlar. Peki dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversiteleri hangileri?



Tüm dünyadaki üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education (THE) adlı dergi, yayınlanan makale sayısı, araştırmaları ve bunların bilim dünyasına etkisi gibi kriterlere göre sıralama yapıyor. Bunun yanı sıra üniversiteler belli konulara göre de kategorilere ayrılıyor.



Tüm dünyada saygınlığı olan THE'ın belirlediği kategoriler arasında genel mühendislik ve teknoloji de yer alıyor. Biz de bu alanlarda dünyada en iyi programlara sahip üniversiteleri sizler için derledik. Dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversiteleri THE tarafından hazırlanan listeyle karşınızda.



10- University of California at Berkeley



Yer:Berkeley, Kaliforniya, ABD

Kuruluş yılı:1868

Öğrenci sayısı:38000

Alınan ödüller:19 adet Nobel ödülü

Ünlü mezunlar ve öğretim görevlileri:Steve Wozniak (Apple kurucusu – mezun), Eric Schmidt (Alphabet Başkanı – mezun), Gordon Moore (Intel kurucusu – mezun)



 



9- ETH Zurich (İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü)



 



Yer:Zürih, İsviçre

Kuruluş yılı:1855

Öğrenci sayısı:19000

Alınan ödüller:21 adet Nobel ödülü

Ünlü mezunlar ve profesörler:Albert Einstein (mezun ve profesör)



 



8- National University of Singapore



 



Yer:Singapur

Kuruluş yılı:1905

Öğrenci sayısı:38000

Alınan ödüller:

Ünlü mezunlar ve profesörler:Min Liang Tan (Razer CEO'su – mezun)



 



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