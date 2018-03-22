Beşiktaş'a Müjde! Pepe Formasına Kavuşuyor
Arjantin'in Independiente Takımında Dünyayı Sarsan Pedofili Skandalı
Sason'da Siha'lar Bir Grup Terörist Tespit Etti, Anında Operasyon Başlatıldı
Cani Baba, Eve Geç Gelen Kızının Dudağını Kesti
Anlamlı Ziyaret! Hediye Ettikleri Formadaki Detay Erdoğan'ı Mest Etti
Fetö'nün 'eyalet Ablası'nın Katalog Evliliği Yazışmaları Ortaya Çıktı: Güzel Kızları Daha Bürokratlara Veririz
Uzan'ın 2000 Yılında Çektirdiği Fotoğraf, İngiltere'de Gündem Oldu
4 Gündür Aranıyordu, Elektrik Direğine Asılı Halde Bulundu
Cenaze Namazında Yan Yana Saf Tuttular! 3 Ay Sonra İlk Sohbet
Olay Sözler: Real Madridli Futbolcuları Whatsapp'ta Trollüyorum
Sahaya Giren Taraftarlara Tarihi Ceza!
Vergi Teşviği Futbolculara Yaradı! Toplam 259 Milyon Lira İndirim Yapıldı
Dünyanın En İyi Havalimanı Belli Oldu
53 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Mel Gibson, Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi
Tunca Nehri Kırmızı Alarm Seviyesine Yükseldi!
Arkadaşına Sinirlendi, Elindeki Çekiç İle Kendi Arabasını Parçaladı
4 Soruda İnternete Rtük Denetimi Düzenlemesi
Afrin'den Kara Haber: Şehit Ve Yaralılar Var
Kaçaklar İçin Ceplerindeki Son Parayla Su Alıp Dağıttılar!
Muhteşem Yüzyıl'da Paşa Rolünde Oynayan Adnan Koç, Uyuşturucu Baskınında Gözaltına Alındı

Dünyanın en iyi havalimanı belli oldu

DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI BELLİ OLDU

Singapur'da bulunan Changi Havalimanı, altıncı kez üst üste dünyanın en iyi havalimanı seçildi

Tarih : 22 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Dünyanın En İyi Havalimanı Belli Oldu(10/10)6

Skytrax tarafından 500'den fazla havalimanını kullanan 13.7 milyon kişi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Singapur'da bulunan Changi Havalimanı, altıncı kez üst üste en iyi havalimanı seçildi.

17 YILDA 9 BİRİNCİLİK

Skytrax CEO'su Edward Plaisted, altıncı kez birinci olmanın Changi Havalimanı için büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Bu ödül Changi'nin uluslararası yolcular arasındaki popülaritesini gösteriyor" dedi.

Changi Havalimanı, son 17 yıl içerisinde toplam 9 kere birincilik ödülü kazandı.

EN İYİ HAVALİMANLARI

En iyi havalimanları listesinde Seul'deki Incheon ikinci olurken, onu Tokyo'daki Haneda ve Doha'daki Hamad izledi. Münih Havalimanı beşinci sırada yer alırken, ilk 10'daki diğer havalimanları Centrair Nagoya, Londra Heathrow, Zurih ve Frankfurt Airport olarak sıralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünyanın  En  İyi  Havalimanı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER