O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dünyanın en iyi golünü atıp futbolu bıraktı

DÜNYANIN EN İYİ GOLÜNÜ ATIP FUTBOLU BIRAKTI

Video oyuncusu olmak isteyen 27 yaşındaki Brezilyalı ödüllü futbolcu Lira, yeşil sahalara veda etti.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 11:54
Puan Ver : Dünyanın En İyi Golünü Atıp Futbolu Bıraktı(8/10)6


Geçen yıl dünyanın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Brezilyalı futbolcu Wendell Lira, 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.



Brezilya basınına konuşan Lira, yeşil sahalardan emekliye ayrılma kararı aldığını belirterek, "Futbol dünyasındaki yalanlar ve sakatlığım, bu kararı almamda etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Emekliliğinin ardından profesyonel FIFA video oyuncusu olacağını ve Youtube kanalı açarak performansını taraftarlarıyla paylaşacağını belirten Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'da profesyonel futbolcu olmak çok zor. Futbolun içinde 15 yılım geçti. Asla unutamayacağım çok mutlu anlarım oldu. Dünya yıldızları ile yan yana futbol oynadım ve birçok başarı elde ettim. Her zaman arzuladığım, video oyuncusu olma rüyam vardı. Sonunda isteğim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı forvet, 2015 yılında Goianesia formasıyla Atletico Goianiense'ye attığı golle Lionel Messi ve Alessandro Florenzi'yi geride bırakıp yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.








Etiketler: Dünyanın  En  İyi  Golünü  Atıp  Futbolu  Bıraktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER