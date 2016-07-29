DÜNYANIN EN İYİ GOLÜNÜ ATIP FUTBOLU BIRAKTI
Video oyuncusu olmak isteyen 27 yaşındaki Brezilyalı ödüllü futbolcu Lira, yeşil sahalara veda etti.
Geçen yıl dünyanın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Brezilyalı futbolcu Wendell Lira, 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Brezilya basınına konuşan Lira, yeşil sahalardan emekliye ayrılma kararı aldığını belirterek, "Futbol dünyasındaki yalanlar ve sakatlığım, bu kararı almamda etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Emekliliğinin ardından profesyonel FIFA video oyuncusu olacağını ve Youtube kanalı açarak performansını taraftarlarıyla paylaşacağını belirten Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'da profesyonel futbolcu olmak çok zor. Futbolun içinde 15 yılım geçti. Asla unutamayacağım çok mutlu anlarım oldu. Dünya yıldızları ile yan yana futbol oynadım ve birçok başarı elde ettim. Her zaman arzuladığım, video oyuncusu olma rüyam vardı. Sonunda isteğim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı forvet, 2015 yılında Goianesia formasıyla Atletico Goianiense'ye attığı golle Lionel Messi ve Alessandro Florenzi'yi geride bırakıp yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar