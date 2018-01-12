DÜNYANIN EN HIZLISI OLACAK! SES HIZINI DA AŞTI
Lockhead Martin Genel Müdür Yardımcısı Jack O'Bannion, sesten hızlı insansız hava aracı ürettiklerini duyurdu.
ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen AIAA SciTech 2018 konferansında konuşan O'Bannion, SR-72 adı verilen sesten hızlı İHA üretim çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
"DİJİTAL DÖNÜŞÜM OLMASAYDI, HAVA ARACI ÜRETİLEMEZDİ"
SR-72'yle ilgili slayt gösterisini katılımcılara izleten O'Bannion, "Dijital dönüşüm olmasaydı, gördüğünüz bu hava aracı üretilemezdi" dedi.
O'Bannion bu sözleri, SR-72'nin üretiminin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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