DÜNYANIN EN HIZLI YATI SİLVER FAST MARMARİS'TE! DEĞERİ 80 MİLYON EURO
Silver Fast adlı dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip 80 milyon euroluk yat, Muğla Marmaris'e demir attı.
Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon euroluk "Silver Fast" yatı Marmaris Limanı'na bağlandı. Charter yat firması Burgess'e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat, akşam saatlerinde körfezden giriş yaptı.
10 GÜN BOYUNCA MARMARİS'TE KALACAK
Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.10 gün boyunca limanda kalacağı öğrenilen Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yapılacağı kaydedildi.
HAFTALIK KİRASI 2,4 MİLYON LİRA
Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts'ın ürettiği ve içerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro. Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin wat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.
Kaynak: haberinburada
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