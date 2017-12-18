DÜNYANIN EN HIZLI ÖZEL JETİ GELİYOR
Havacılık şirketi Lockheed Martin, dünyanın en hızlı özel jetini yapmak için kolları sıvadı.
CNBC'de yer alan habere göre, şirket, Aerion Corp ile bir mutabakat imzaladı. İki şirket cuma günü bir araya gelerek ses hızını aşabilen bir özel jetin nasıl üretilebileceği konusunda fikir birliğne vardı. Bu anlaşma Aerion şirketine önemli bir partner daha kazandırdı. Aerion daha önce uçak üreticisi Airbus ile özel jetin tasarımı ve motoru üzerinde çalışacağını açıklamıştı.
1973'TE YASAKLANMIŞTI
Lockheed ses hızını aşabilen daha sessiz bir jet geliştirmek için NASA ile birlikte çalışıyor. Ses hızını aşabilen özel jet üretmek ABD'de 1973 yılında yasaklandı.
Aerion'un milyarder Başkanı Robert Bass, "Süpersonik bilgi birikimi söz konusu olduğunda, Lockheed Martin'in yetenekleri iyi biliniyor ve aslında bu bilgiler efsanevi" dedi. İlk uçuşun 2023 yılında yapılması planlanıyor.
7 SAATLİK YOL 4 SAATE İNECEK
Yeni uçak 12 yolcu taşıyabilecek. Normalde 7 saat olan New York'tan Londra'ya 4 saatte gidebilecek. Böylece kullanıcısına 3 saat kazandırabilecek.
Ticari süpersonik uçuşlar, 2003'te ölümcül bir kaza sonrasında talebi düşürmek için sonlandırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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