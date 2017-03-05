Dünyanın en hızlı otonom elektrikli otomobili NIO EP9, ABD'de yarış pistinde rekor kırdı. Sürücüsüz giden bu araç, otomobil yarışlarının geleceği hakkında fikir veriyor.



Çin merkezli NextEV tarafından üretilen NIO EP9, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Circuit of the Americas pistinde attığı turla dünyanın en hızlı otonom elektrikli otomobili unvanını elde etti.



Sahip olduğu dört adet elektrik motoruyla 1342 beygirlik güç üreten otomobil, sürücüsüz bir şekilde pistte bir turu 2 dakika 40.33 saniyede tamamladı. Araç tur sırasında 257 km/saat maksimum hıza ulaştı.



Ancak otomobilin kendi yapay zekasının henüz gerçek sürücülerin gerisinde olduğunu da söylemek gerek. NIO EP9 sürücüyle birlikte aynı turu 2 dakika 11.30 saniyede tamamlamasını bildi. Gerçek sürücüyle 273 km/saat hıza ulaşıldığını da söyleyelim. NextEV aracın 312 km/saat hıza ulaşabileceğini iddia ediyor.