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dünyanın en hızlı interneti bakın nerede!

DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİ BAKIN NEREDE!

OpenSignal tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en hızlı interneti Güney Kore'de çıktı. Araştırmaya Türkiye de dahil edilmiş. Ülkeler ve ortalama internet hızları haberimizde.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:19
Puan Ver : Dünyanın En Hızlı İnterneti Bakın Nerede!(0/10)


OpenSignal tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en hızlı interneti Güney Kore'de çıktı. Araştırmaya Türkiye de dahil edilmiş. Ülkeler ve ortalama internet hızları haberimizde.



 



Ülkemizde internet fiyatları ve adil kullanım kotası (AKK) uzun zamandır tartışma konusu. Son dönemlerde AKK'nin kalkacağına yönelik iddialar da gündemi sıkça meşgul ediyor. Perspektifi biraz değiştirip dünyadaki duruma bakmaya ne dersiniz? İşte dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler.



Dünyanın en hızlı interneti nerede?



Açıklanan verilere göre dünyanın en hızlı interneti Ağustos 2016 verilerine göre Güney Kore'de kullanılıyor. Yapılan analizler neticesinde ortalama hızlara bakacak olursak Güney Kore 41.34 Mbps ise şu an dünya devi olarak birinci sırada. Listede Türkiye'nin de olduğu söylemiştim. Ülkemiz için açıklanan ortalama internet hızı 12.52 Mbps seviyesinde.



95 ülkede yapılan araştırmadaki listenin sonunda ise 2.17 Mbps ile Afganistan bulunuyor. Diğer yandan Türkiye'nin ortalama internet hızının Amerika Birleşik Devleti'nden yüksek olduğunu belirtelim. ABD, bu sıralamada 12.34 Mbps ile Türkiye'nin iki sıra altında bulunuyor.



İlgili araştırmada 3G / 4G erişilebilirliği de incelenmiş. Güney Kore yine listede birinci sırada. Araştırmaya göre Güney Kore'nin %98.54'ünde 3G ve üstü internete erişim bulunuyor. Aynı sıralamada Türkiye'nin 3G ve daha üstü internet hızına erişim oranı %86.57 seviyesinde. Ortalama internet hızlarını aşağıdaki grafikte bulabilirsiniz.



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