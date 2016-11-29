Dünya'nın en hızlı elektrikli otomobili; adı fazla duyulmamış bir Çinli şirket tarafından geliştirildi.



Dünya'nın en hızlı elektrikli otomobili; adı fazla duyulmamış bir Çinli şirket tarafından geliştirildi.



Dünya'nın en çok tanınan elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve güneş panelleri üreticisi SolarCity, güçlerini tek bir amaç doğrultusunda birleştirdi: Benzinli süper spor otomobillere kolayca meydan okuyabilecek bir elektrikli kara roketi yaratmak. SolarCity, Tesla'nın ortakları tarafından 2006 yılında, şehirlerin karbon bazlı enerji tüketimine, çevreci bir alternatif sunmak üzere kurulmuştu. Yani ikili arasında organik bağ, 10 yıl öncesine dayanıyor.



Ancak Çinliler, ikiliden önce davrandı. NextEV ismiyle tanınan Çinli firma, 1,360 beygirlik he NIO EP9'u tanıttı. Söz konusu otomobil, 100 kilometre hıza sadece 2 saniye civarında tırmanabiliyor ve saatte 400 kilometreyi aşan hıza tırmanabiliyor. Ancak tüm ifadeler teoride gerçekleşiyor zira; araç için gerekli yol testleri gerçekleştirilmedi.



Elektrikli Araçlar İçin İnanılmaz Teşvikler!



Bu gelişme diğer devlerin de hareketlenmesine neden oldu. İsrailli bir üretici, güncel elektrikli araçlara kıyasla yüzde 70 seviyesinde daha fazla verimlilik sağladığını iddia etti. İsveç Hükümeti, güneş enerjili veya elektrikli araçlara ait otomobillere olan vergi teşviki düzeyinin yüzde 98 olacağını açıkladı. İlk paragrafta belirttiğimiz üzere Tesla ve SolarCity, güneş enerjili ve elektrikli otomobillerin üretimi için güçlerini birleştirme kararı aldı. Amerika'nın bir numaralı otomobil üreticisi General Motors'da, 2017 yılında Chevrolet Bolt'a milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.



Kısacası General Motors gibi en yaşlı şirketten, Tesla gibi en genç otomobil üreticilere kadar, tüm şirketler dünyanın karbon bazlı kaynaklarını tüketmeyecek araçlar için birbirleri ile yarışıyor.



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