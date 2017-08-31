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Dünyanın En Güçlü Orduları! Zirvede ABD Var, Türkiye Sekizinci Sırada

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI! ZİRVEDE ABD VAR, TÜRKİYE SEKİZİNCİ SIRADA

Rusya'nın en güçlü ordularına sahip ülke sıralaması açıklandı; ilk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken, Türkiye de 8. sırada yer aldı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Dünyanın En Güçlü Orduları! Zirvede Abd Var, Türkiye Sekizinci Sırada(9/10)5

Rusya'nın en güçlü ordularına sahip ülke sıralaması açıklandı; ilk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken Türkiye de 8. sırada yer aldı.

ZİRVE ABD'NİN! ARKASINDAN RUSYA VE ÇİN GELİYOR

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre 133 ülkeyi kapsayan sıralamanın oluşmasında 50 kıstas dikkate alındı. Global Firepower sayfasında yayımlanan sıralamada ABD'nin 1. sırada, Rusya'nın 2. sırada, Çin'in 3. sırada yer aldığı belirtildi.

TÜRKİYE 8. SIRADA

Bunun yanı sıra ilk 10 ülke listesine Hindistan, Fransa, İngiltere, Japonya, Türkiye, Almanya ve Mısır da yerleşti.

50 KISTAN DİKKATE ALINDI

133 ülkeyi kapsayan bu sıralamanın hazırlandığında silahların toplam sayısı ve silah türlerinin sayısı, ülkenin coğrafya konumu, doğal kaynakları, yerli sanayi, askerlerin sayısı gibi 50 kıstas dikkate alındı. Öte yandan nükleer silahların bu kıstas arasında yer almadığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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