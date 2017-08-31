DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI! ZİRVEDE ABD VAR, TÜRKİYE SEKİZİNCİ SIRADA
Rusya'nın en güçlü ordularına sahip ülke sıralaması açıklandı; ilk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken, Türkiye de 8. sırada yer aldı.
Rusya'nın en güçlü ordularına sahip ülke sıralaması açıklandı; ilk üç sıraya ABD, Rusya ve Çin yerleşirken Türkiye de 8. sırada yer aldı.
ZİRVE ABD'NİN! ARKASINDAN RUSYA VE ÇİN GELİYOR
Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre 133 ülkeyi kapsayan sıralamanın oluşmasında 50 kıstas dikkate alındı. Global Firepower sayfasında yayımlanan sıralamada ABD'nin 1. sırada, Rusya'nın 2. sırada, Çin'in 3. sırada yer aldığı belirtildi.
TÜRKİYE 8. SIRADA
Bunun yanı sıra ilk 10 ülke listesine Hindistan, Fransa, İngiltere, Japonya, Türkiye, Almanya ve Mısır da yerleşti.
50 KISTAN DİKKATE ALINDI
133 ülkeyi kapsayan bu sıralamanın hazırlandığında silahların toplam sayısı ve silah türlerinin sayısı, ülkenin coğrafya konumu, doğal kaynakları, yerli sanayi, askerlerin sayısı gibi 50 kıstas dikkate alındı. Öte yandan nükleer silahların bu kıstas arasında yer almadığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar