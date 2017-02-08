DÜNYA'NIN EN GÜÇLÜ ORDULARI HANGİLERİ?
Dünya'nın en güçlü orduları aşağıdaki listede yer almaktadır.
1. Amerika Birleşik Devletleri
Asker sayısı : 145.212.012
Tank : 8.325
Uçak : 13.683
Nükleer başlık : 7.506
Uçak Gemisi : 10
Denizaltı : 72
Savunma bütçesi : 612.500.000.000 Dolar
2. Rusya
Asker sayısı : 70.000.000
Tank : 15.000
Uçak : 3.82
Nükleer başlık : 8.484
Uçak Gemisi : 1
Denizaltı : 63
Savunma bütçesi : 76.600.000.000 Dolar
3. Çin
Asker sayısı : 750.000.000
Tank : 9.150
Uçak : 2.788
Nükleer başlık : 250
Uçak Gemisi : 1
Denizaltı : 69
Savunma bütçesi : 126.000.000.000 Dolar
4. Hindistan
Asker sayısı : 615.200.000
Tank : 3.569
Uçak : 1.785
Nükleer başlık : 100
Uçak Gemisi : 2
Denizaltı : 17
Savunma bütçesi : 46.000.000.000 Dolar
5. İngiltere
Asker sayısı : 29.170.000
Tank : 407
Uçak : 908
Nükleer başlık : 225
Uçak Gemisi : 1
Denizaltı : 11
Savunma bütçesi : 53.600.000.000 Dolar
6. Fransa
Asker sayısı : 28.800.000
Tank : 423
Uçak : 1.203
Nükleer başlık : 300
Uçak Gemisi : 1
Denizaltı : 10
Savunma bütçesi : 43.000.000.000 Dolar
7. Almanya
Asker sayısı : 36.500.000
Tank : 408
Uçak : 710
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 4
Savunma bütçesi : 45.000.000.000 Dolar
8. Türkiye
Asker sayısı : 41.700.000
Tank : 3.657
Uçak : 989
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 14
Savunma bütçesi : 18.185.000.000 Dolar
9. Güney Kore
Asker sayısı : 25.600.000
Tank : 2.346
Uçak : 1.393
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 14
Savunma bütçesi : 33.700.000.000 Dolar
10. Japonya
Asker sayısı : 56.600.000
Tank : 767
Uçak : 1.595
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : 1
Denizaltı : 16
Savunma bütçesi : 49.100.000.000 Dolar
11. İsrail
Asker sayısı : 3.500.000
Tank : 3.870
Uçak : 680
Nükleer başlık : 206
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 14
Savunma bütçesi : 15.000.000.000 Dolar
12. İtalya
Asker sayısı : 27.900.000
Tank : 600
Uçak : 795
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : 2
Denizaltı : 6
Savunma bütçesi : 34.000.000.000 Dolar
13. Mısır
Asker sayısı : 41.200.000
Tank : 4.767
Uçak : 1.100
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 4
Savunma bütçesi : 4.400.000.000 Dolar
14. Brezilya
Asker sayısı : 106.800.000
Tank : 489
Uçak : 748
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : 1
Denizaltı : 5
Savunma bütçesi : 33.142.000.000 Dolar
15. Pakistan
Asker sayısı : 93.400.000
Tank : 3.124
Uçak : 847
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 8
Savunma bütçesi : 7.000.000.000 Dolar
16. Kanada
Asker sayısı : 15.790.000
Tank : 201
Uçak : 404
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 4
Savunma bütçesi : 18.000.000.000 Dolar
17. Tayvan
Asker sayısı : 12.200.000
Tank : 2.005
Uçak : 275
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 4
Savunma bütçesi : 10.700.000.000 Dolar
18. Polonya
Asker sayısı : 18.900.000
Tank : 1.063
Uçak : 475
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 5
Savunma bütçesi : 18.170.000.000 Dolar
19. Endonezya
Asker sayısı : 130.000.000
Tank : 374
Uçak : 381
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 2
Savunma bütçesi : 6.900.000.000 Dolar
20. Avustralya
Asker sayısı : 10.500.000
Tank : 59
Uçak : 395
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 6
Savunma bütçesi : 26.100.000.000 Dolar
21. Ukrayna
Asker sayısı : 22.300.000
Tank : 4.112
Uçak : 400
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 1
Savunma bütçesi : 4.900.000.000 Dolar
22. İran
Asker sayısı : 46.000.000
Tank : 2.409
Uçak : 481
Nükleer başlık : 29 (Resmi 0)
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 31
Savunma bütçesi : 6.300.000.000 Dolar
23. Vietnam
Asker sayısı : 50.600.000
Tank : 3.200
Uçak : 413
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 1
Savunma bütçesi : 3.350.000.000 Dolar
24. Tayland
Asker sayısı : 35.500.000
Tank : 740
Uçak : 543
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : 1
Denizaltı : Yok
Savunma bütçesi : 5.400.000.000 Dolar
25. Suudi Arabistan
Asker sayısı : 15.000.000
Tank : 1.095
Uçak : 652
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : Yok
Savunma bütçesi : 56.725.000.000 Dolar
26. Suriye
Asker sayısı : 12.000.000
Tank : 4.950
Uçak : 473
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : Yok
Savunma bütçesi : 1.900.000.000 Dolar
27. İsviçre
Asker sayısı : 3.600.000
Tank : 200
Uçak : 175
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : Yok
Savunma bütçesi : 4.800.000.000 Dolar
28. İspanya
Asker sayısı : 4.000.000
Tank : 280
Uçak : 216
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 5
Savunma bütçesi : 6.215.000.000 Dolar
29. İsveç
Asker sayısı : 4.000.000
Tank : 280
Uçak : 216
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 5
Savunma bütçesi : 6.215.000.000 Dolar
30. Çek Cumhuriyeti
Asker sayısı : 5.000.000
Tank : 123
Uçak : 109
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : Yok
Savunma bütçesi : 2.220.000.000 Dolar
31. Cezayir
Asker sayısı : 20.400.000
Tank : 1.100
Uçak : 404
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 6
Savunma bütçesi : 10.570.000.000 Dolar
32. Hollanda
Asker sayısı : 7.700.000
Tank : Yok
Uçak : 160
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 4
Savunma bütçesi : 9.840.000.000 Dolar
33. Meksika
Asker sayısı : 59.200.000
Tank : Yok
Uçak : 373
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : Yok
Savunma bütçesi : 7.000.000.000 Dolar
34. Belçika
Asker sayısı : 4.650.000
Tank : 52
Uçak : 166
Nükleer başlık : Yok
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : Yok
Savunma bütçesi : 5.085.000.000 Dolar
35 . Kuzey Kore
Asker sayısı : 12.900.000
Tank : 6.600
Uçak : 943
Nükleer başlık : 16
Uçak Gemisi : Yok
Denizaltı : 78
Savunma bütçesi : 7.500.000.000 Dolar
Kaynak : Forum Otomobil
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