Dünya'nın En Güçlü Orduları Hangileri?
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Dünya'nın en güçlü orduları hangileri?

DÜNYA'NIN EN GÜÇLÜ ORDULARI HANGİLERİ?

Dünya'nın en güçlü orduları aşağıdaki listede yer almaktadır.

Tarih : 08 Şubat 2017, 10:36
Puan Ver : Dünya'nın En Güçlü Orduları Hangileri?(9/10)13


1. Amerika Birleşik Devletleri

Asker sayısı : 145.212.012

Tank : 8.325

Uçak : 13.683

Nükleer başlık : 7.506

Uçak Gemisi : 10

Denizaltı : 72

Savunma bütçesi : 612.500.000.000 Dolar



2. Rusya

Asker sayısı : 70.000.000

Tank : 15.000

Uçak : 3.82

Nükleer başlık : 8.484

Uçak Gemisi : 1

Denizaltı : 63

Savunma bütçesi : 76.600.000.000 Dolar



3. Çin

Asker sayısı : 750.000.000

Tank : 9.150

Uçak : 2.788

Nükleer başlık : 250

Uçak Gemisi : 1

Denizaltı : 69

Savunma bütçesi : 126.000.000.000 Dolar



4. Hindistan

Asker sayısı : 615.200.000

Tank : 3.569

Uçak : 1.785

Nükleer başlık : 100

Uçak Gemisi : 2

Denizaltı : 17

Savunma bütçesi : 46.000.000.000 Dolar



5. İngiltere

Asker sayısı : 29.170.000

Tank : 407

Uçak : 908

Nükleer başlık : 225

Uçak Gemisi : 1

Denizaltı : 11

Savunma bütçesi : 53.600.000.000 Dolar



6. Fransa

Asker sayısı : 28.800.000

Tank : 423

Uçak : 1.203

Nükleer başlık : 300

Uçak Gemisi : 1

Denizaltı : 10

Savunma bütçesi : 43.000.000.000 Dolar



7. Almanya

Asker sayısı : 36.500.000

Tank : 408

Uçak : 710

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 4

Savunma bütçesi : 45.000.000.000 Dolar



8. Türkiye

Asker sayısı : 41.700.000

Tank : 3.657

Uçak : 989

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 14

Savunma bütçesi : 18.185.000.000 Dolar



9. Güney Kore

Asker sayısı : 25.600.000

Tank : 2.346

Uçak : 1.393

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 14

Savunma bütçesi : 33.700.000.000 Dolar



10. Japonya

Asker sayısı : 56.600.000

Tank : 767

Uçak : 1.595

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : 1

Denizaltı : 16

Savunma bütçesi : 49.100.000.000 Dolar



11. İsrail

Asker sayısı : 3.500.000

Tank : 3.870

Uçak : 680

Nükleer başlık : 206

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 14

Savunma bütçesi : 15.000.000.000 Dolar



12. İtalya

Asker sayısı : 27.900.000

Tank : 600

Uçak : 795

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : 2

Denizaltı : 6

Savunma bütçesi : 34.000.000.000 Dolar



13. Mısır

Asker sayısı : 41.200.000

Tank : 4.767

Uçak : 1.100

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 4

Savunma bütçesi : 4.400.000.000 Dolar



14. Brezilya

Asker sayısı : 106.800.000

Tank : 489

Uçak : 748

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : 1

Denizaltı : 5

Savunma bütçesi : 33.142.000.000 Dolar



15. Pakistan

Asker sayısı : 93.400.000

Tank : 3.124

Uçak : 847

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 8

Savunma bütçesi : 7.000.000.000 Dolar



16. Kanada

Asker sayısı : 15.790.000

Tank : 201

Uçak : 404

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 4

Savunma bütçesi : 18.000.000.000 Dolar



17. Tayvan

Asker sayısı : 12.200.000

Tank : 2.005

Uçak : 275

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 4

Savunma bütçesi : 10.700.000.000 Dolar



18. Polonya

Asker sayısı : 18.900.000

Tank : 1.063

Uçak : 475

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 5

Savunma bütçesi : 18.170.000.000 Dolar



19. Endonezya

Asker sayısı : 130.000.000

Tank : 374

Uçak : 381

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 2

Savunma bütçesi : 6.900.000.000 Dolar



20. Avustralya

Asker sayısı : 10.500.000

Tank : 59

Uçak : 395

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 6

Savunma bütçesi : 26.100.000.000 Dolar



21. Ukrayna

Asker sayısı : 22.300.000

Tank : 4.112

Uçak : 400

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 1

Savunma bütçesi : 4.900.000.000 Dolar



22. İran

Asker sayısı : 46.000.000

Tank : 2.409

Uçak : 481

Nükleer başlık : 29 (Resmi 0)

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 31

Savunma bütçesi : 6.300.000.000 Dolar



23. Vietnam

Asker sayısı : 50.600.000

Tank : 3.200

Uçak : 413

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 1

Savunma bütçesi : 3.350.000.000 Dolar



24. Tayland

Asker sayısı : 35.500.000

Tank : 740

Uçak : 543

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : 1

Denizaltı : Yok

Savunma bütçesi : 5.400.000.000 Dolar



25. Suudi Arabistan

Asker sayısı : 15.000.000

Tank : 1.095

Uçak : 652

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : Yok

Savunma bütçesi : 56.725.000.000 Dolar



26. Suriye

Asker sayısı : 12.000.000

Tank : 4.950

Uçak : 473

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : Yok

Savunma bütçesi : 1.900.000.000 Dolar



27. İsviçre

Asker sayısı : 3.600.000

Tank : 200

Uçak : 175

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : Yok

Savunma bütçesi : 4.800.000.000 Dolar



28. İspanya

Asker sayısı : 4.000.000

Tank : 280

Uçak : 216

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 5

Savunma bütçesi : 6.215.000.000 Dolar



29. İsveç

Asker sayısı : 4.000.000

Tank : 280

Uçak : 216

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 5

Savunma bütçesi : 6.215.000.000 Dolar



30. Çek Cumhuriyeti

Asker sayısı : 5.000.000

Tank : 123

Uçak : 109

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : Yok

Savunma bütçesi : 2.220.000.000 Dolar



31. Cezayir

Asker sayısı : 20.400.000

Tank : 1.100

Uçak : 404

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 6

Savunma bütçesi : 10.570.000.000 Dolar



32. Hollanda

Asker sayısı : 7.700.000

Tank : Yok

Uçak : 160

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 4

Savunma bütçesi : 9.840.000.000 Dolar



33. Meksika

Asker sayısı : 59.200.000

Tank : Yok

Uçak : 373

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : Yok

Savunma bütçesi : 7.000.000.000 Dolar



34. Belçika

Asker sayısı : 4.650.000

Tank : 52

Uçak : 166

Nükleer başlık : Yok

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : Yok

Savunma bütçesi : 5.085.000.000 Dolar





35 . Kuzey Kore

Asker sayısı : 12.900.000

Tank : 6.600

Uçak : 943

Nükleer başlık : 16

Uçak Gemisi : Yok

Denizaltı : 78

Savunma bütçesi : 7.500.000.000 Dolar



 



 



Kaynak : Forum Otomobil












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