Forbes dergisinin 7 kez dünyanın en güçlü kadını seçtiği Merkel, başbakanlığına resmen başladı. 2 papa, 3 ABD başkanı, 4 Fransız cumhurbaşkanı eskiten Merkel, 4 bin 497 gündür koltukta.

Forbes dergisinin 7 kez dünyanın en güçlü kadını seçtiği Angela Merkel, Almanya'da dördüncü dönem başbakanlığına resmen başladı.

ALMANYA TARİHİNE GEÇTİ

Eylül 2017'de yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisiyle (CDU) tarihinin en kötü sonucunu alan Merkel 171 gün süren hükümet kurma çalışmalarının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hükümet kurmayı başardı. Bu süreç Almanya tarihindeki en uzun hükümet kurma dönemi olarak istatistiklere girdi.

4 BİN 497 GÜNDÜR KOLTUKTA

İlk olarak 22 Kasım 2005'ta başbakan seçilen Merkel bu koltukta 4 bin 497 gündür oturuyor.

2 PAPA, 3 ABD BAŞKANI, 4 FRANSIZ CUMHURBAŞKANI ESKİTTİ

Angela Merkel bu süreçte iki Papa, üç ABD Başkanı, dört Almanya Cumhurbaşkanı, dört Fransa Cumhurbaşkanı ve dört İngiltere Başbakanı ile çalışma fırsatı buldu.

HELMUT KOHL'ÜN MANEVİ KIZI

"Helmut Kohl'ün manevi kızı" olarak bilinen Merkel, iki Almanya'nın birleşmesinin ardından 1990 yılında Federal Meclis'e (Bundestag) milletvekili seçildi. 1991 yılında ise Kadın ve Gençlik Bakanlığına ardından Çevre Bakanlığına getirilen Merkel bu görevini 1998 yılında kurulan Sosyal Demokrat Parti - Yeşiller koalisyon hükümetine kadar sürdürdü.

FİZİK OKUDU

10 Nisan 2000'den bu yana da CDU Genel Başkanı olan Merkel fizik okudu. Babası papaz olan Merkel Hamburg'ta dünyaya geldikten sonra ailesiyle birlikte Doğu Almanya'ya yerleşti. Gençlik yıllarını ve üniversite dönemini burada geçiren Merkel iki Almanya'nın birleşmesinin ardından CDU'da siyaset yapmaya başladı.

SIĞINMACILARA KAPILARI AÇMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Angela Merkel'in Eylül 2015'te bir milyona yakın sığınmacıya Almanya kapılarını açması ülkede kutuplaşmaya yol açmıştı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) bu konuyu gündeme getirerek taban kazandı ve ilk kez aşırı sağcı bir parti Merkel döneminde ana muhalefet koltuğuna oturdu.

KOHL'ÜN REKORUNU KIRACAK MI?

Almanya'da 16 yıl 26 gün (5 bin 870 gün) ile en uzun süre başbakanlık görevinde bulunan Helmut Kohl'ün bu rekorunu Merkel'in kırıp kıramayacağı merak konusu. Merkel'in bu rekoru egale edebilmesi için 18 Aralık 2021'ye kadar koltuğunda kalması gerekiyor.

ORTAKLIK KURDUĞU HER PARTİ ÇÖKÜŞE GİRDİ

Merkel'in bugüne kadar ortaklık kurduğu partilerin çöküşe girmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Hür Demokrat Parti (FDP), 2009 yılında Merkel ile koalisyon hükümeti kurmasının ardından 2013 seçimlerinde barajı aşamayarak meclis dışında kaldı.

Sosyal Demokrat Parti ise Merkel ile kurdukları her koalisyonun ardından girdikleri her seçimde ciddi oy kaybı yaşadı.

Kaynak: haberinburada